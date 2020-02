Pedercini resta in SBK e punta su Cortese

L’inverno burrascoso del team Pedercini aveva lasciato tutti con il fiato sospeso, ma la squadra sarà regolarmente in griglia di partenza per l’inizio della stagione 2020. Schiera una sola moto invece di due, come annunciato alla fine del 2019, e la Kawasaki ZX10RR del team indipendente verrà affidata a Sandro Cortese.

Il tedesco, che lo scorso anno aveva debuttato in Superbike con il team GRT Yamaha, aveva chiuso i rapporti alla fine della stagione rimanendo così senza sella. Si era guardato intorno, ma senza successo, fino a quando è arrivata la chiamata di Barni, che gli ha proposto di scendere in pista con la Panigale V4 R nei test di Jerez e Portimao per sostituire Leon Camier. In quell’occasione Lucio Pedercini l’ha contattato per entrare a far parte della sua squadra ed il Campione Supersport 2018 sarà così regolarmente in griglia di partenza nel 2020.

Cortese debutterà in sella alla Kawasaki nei test di Phillip Island di fine mese ed inizierà poi il campionato in Australia. Nonostante i gravi problemi finanziari affrontati dal team Pedercini, la sua presenza non era stata mai messa in dubbio dallo stesso team principal. I due piloti annunciati inizialmente si sono trovati di fronte ad un futuro incerto, dopo l’addio dello sponsor Global Service Solution. Per Lorenzo Savadori e Jordi Torres si era prospettata l’ipotesi di rientrare a mondiale iniziato, ma Pedercini ha deciso di schierare una sola moto e scendere in pista sin dalla prima gara, facendolo con Sandro Cortese.