WRC | Safari Rally, PS16: doppietta Hyundai con Tanak e Neuville Ott Tanak vince la PS16 del Safari Rally davanti al compagno di squadra Thierry Neuville in una prova affrontata da tutti come una ricognizione ulteriore in vista della Power Stage.

Di: Giacomo Rauli , Journalist La Prova Speciale 16 del Safari Rally, l'ultima del giro mattutino di questa domenica, è servita ai piloti per un solo scopo: prendere le misure alla prova che, a fine gara, sarà utilizzata per la Power Stage, l'ultima prova che conferirà punti extra. Ormai fuori dai giochi per la vittoria e il podio, Hyundai Motorsport firma una doppietta nel primo passaggio della Hell's Gate 1 di 10,53 chilometri, con Ott Tanak che ha firmato il miglior tempo in 5'51"5 davanti al compagno di squadra Thierry Neuville. I due piloti del team che ha sede ad Alzenau hanno constatato come il percorso della prova fosse già molto rovinato e che durante la Power Stage sarà molto insidiosa. La prova speciale è stata per il resto poco utile, perché ormai tutte le posizioni sono cristallizzate da distacchi troppo grandi per essere colmati dal punto di vista prestazionale. Kalle Rovanpera, pur avendo fatto una speciale molto attenta e priva di spunti, è comunque riuscito ad allungare ulteriormente sul compagno di squadra Elfyn Evans. Tra i due c'è quasi un minuto che li separa, con il finnico che è sempre più vicino alla quarta vittoria stagionale, la quarta negli ultimi 5 rally. Nel WRC2 continua la cavalcata solitaria di Kajetan Kajetanowicz. Il polacco ha un margine di 20 minuti sul primo degli avversari, Sean Johnston, tornato in gara oggi con 10 minuti di penalità per il ritiro di ieri. Il giro mattutino della domenica al Safari Rally termina qui. Il giro finale del sesto evento del WRC 2022 partirà con la Oserian 2 di 17,52 chilometri, la stage più insidiosa della giornata. La prima vettura entrerà in prova alle 10:29 italiane. Safari Rally 2022 - Classifica dopo la PS16 Pos Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 3h17'28"8 2 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +56"6 3 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +1'46"2 +10" 4 Ogier/Vaillas Toyota GR Yaris Rally1 +2'46"4 5 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +11'01"5 6 Breen/Nagle Ford Puma Rally1 +20'40"1 +10" 7 Serderidis/Miclotte Ford Puma Rally1 +28'52"0 8 Solberg/Edmondson Hyundai i20 N Rally1 +29'33"9 +3'50" 9 Kajetanowicz/Szczepaniak Skoda Fabia Rally2 Evo +31'17"5 10 Loeb/Galmiche Ford Puma Rally1 +33'02"6