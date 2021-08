WRC, Rally Ypres, PS13: primo sussulto di Ogier

Il giro pomeridiano del sabato al Rally di Ypres si è aperto poco fa con la Prova Speciale 13, la Hollebeke 2 di 25,86 chilometri. La prima prova del secondo giro odierno ha regalato il primo 1-2 del weekend targato Toyota.

Sébastien Ogier ha vinto la sua prima speciale del weekend, precedendo di 8 decimi il compagno di squadra Elfyn Evans. Il 7 volte iridato ha fermato il cronometro in 12'23"7 in quella che a tutti gli effetti era la speciale più lunga delle 20 in programma.

Grazie a questo risultato il francese si è avvicinato a Elfyn Evans e a Kalle Rovanpera, che lo precedono nella classifica generale rispettivamente in terza e quarta posizione. Per Ogier sarebbe molto importante riuscire a portare a casa almeno un quarto posto in ottica Mondiale Piloti.

Prosegue il duello tra Thierry Neuville e Craig Breen per la prima posizione dell'evento belga. In realtà entrambi hanno iniziato a gestire il loro margine su Evans per assicurare alla Hyundai una doppietta molto importante in ottica Mondiale Costruttori.

Il team di Alzenau deve recuperare tanti punti nei confronti di Toyota e il risultato che sta maturando è molto importante proprio sotto questo profilo. Al termine della prova Breen è risultato più rapido di Neuville di 1"8, per questo ora il vantaggio del belga si è assottigliato ed è sceso a 5".

Singolare errore per un pilota esperto come Nikolay Gryazin. Il pilota russo ha sbagliato roadbook ed è finito per andare in una prova vecchia, in una di quelle fatte ieri. Ecco perché non è arrivato al via della PS13.

Rally di Ypres - Classifica dopo la PS13

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC 1.48'59”2 2 Breen/Nagle Hyundai i20 Coupé WRC +5"0 3 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +36"3 4 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC +42"1 5 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +47"9 6 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC +3'46"0 7 Bedoret/Gilbert Skoda Fabia R5 Evo +9'12"2 8 Rossel/Coria Citroen C3 R5 +9'13"5 9 Cracco/Vermeulen Skoda Fabia R5 Evo +9'27"7 10 Verschrueren/Cuveller Volskwagen Polo GTI R5 +10'02"9