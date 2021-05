WRC, Rally Portogallo: ridato il tempo perso a Evans. E' secondo

La decisione dei commissari di gara era prevedibile e si è materializzata nel tardo pomeriggio di oggi. Elfyn Evans torna prepotentemente in lotta per la vittoria del Rally del Portogallo grazie a un provvedimento che è facile e corretto ritenere giusto.

Il gallese della Toyota era stato rallentato dalla vettura incidentata di Thierry Neuville negli ultimi chilometri della Prova Speciale 7 del Rally del Portogallo, la Mortagua di 18,16 chilometri, perdendo oltre 37" da Sébastien Ogier.

Questo ha fatto sprofondare Elfyn dal quarto al sesto posto, staccato di 40" da Ott Tanak, nuovo leader della corsa. Dopo aver esaminato i filmati e gli intertempi di Evans, i commissari di gara hanno deciso di dare al pilota della Toyota un tempo imposto.

Questo non è un tempo qualunque, bensì il migliore a pari merito di Ogier, vincitore della prova. Stiamo parlando di un 11'42"7 che permette così a Evans non solo di recuperare i secondi persi, ma anche di salire al secondo posto della classifica generale.

Ora Evans è secondo e si trova a 2"7 dal leader del Rally del Portogallo, Ott Tanak. Dietro di lui c'è Dani Sordo, staccato di appena 3 decimi ma in crisi con le gomme dalla PS5.

La giusta promozione di Evans dalla sesta alla seconda posizione fa scivolare Takamoto Katsuta in quarta e Sébastien Ogier in quinta, modificando però tutto quanto e riaprendo in modo clamoroso una gara che sino all'avvio della PS7 sembrava chiusa, con un dominio Hyundai incontrovertibile.

Lo stesso Andrea Adamo, team director di Hyundai Motorsport, intervistato da WRC+ ha dichiarato: "Bisogna vedere se daranno indietro il tempo perso a Evans. E' giusto che lo abbia indietro per quello che è successo. Non è giusto si trovi sesto dopo essere rimasto bloccato involontariamente da Neuville".

Il manager italiano ha avuto ragione. Ora Evans è la prima insidia per il team di Alzenau, che deve ricostruire tutto dopo una PS7 che ha scompaginato le certezze costruite sino a quel momento. Senza contare il ritiro di Neuville, arrivato dopo l'incidente avvenuto proprio nel corso della Mortagua.

Ecco la nuova classifica generale del Rally del Portogallo dopo il provvedimento preso dai commissari di gara del quarto appuntamento del WRC 2021.

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC 1.20'03”6 2 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +2"7 3 Sordo/Rozada Hyundai i20 Coupé WRC +3"0 4 Katsuta/Barritt Toyota Yaris WRC +12"0 5 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +22"7 6 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC +25"0 7 Greensmith/Patterson Ford Fiesta WRC +59"2 8 Fourmaux/Jamoul Ford Fiesta WRC +1'27"4 9 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC +3'15"8 10 Lappi/Ferm Volkswagen Polo GTI R5 +3'27"9