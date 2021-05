WRC, Rally Portogallo: Neuville è costretto al ritiro

Arrivano brutte notizie per il team Hyundai Motorsport direttamente dal tratto successivo al termine della Prova Speciale 7 del Rally del Portogallo.

Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe sono stati costretti al ritiro a causa dell'incidente che li ha coinvolti nel corso della PS7, la Moragua di 18,16 chilometri.

Arrivati troppo veloci all'ingresso di una curva sinistrorsa, la Hyundai i20 Coupé WRC numero 11 è progressivamente scivolata verso l'esterno, fino a colpire un muretto o un cumulo di sassi. L'impatto ha divelto la sospensione posteriore destra e ha fatto capottare la vettura.

Rimessa sulle 4 ruote, Neuville e Wydaeghe hanno completato la prova a passo d'uomo, per altro ostacolando involontariamente Elfyn Evans che negli ultimi chilometri era arrivato alle loro spalle.

Neuville ha subito ammesso l'errore, affermando di aver dettato una nota troppo ottimistica - troppo veloce, per la precisione - che lo ha portato a commettere l'errore. Il pilota belga ha tentato di evitare l'impatto, ma non c'è riuscito.

Alla fine della prova l'equipaggio belga ha accostato a bordo strada per cercare di riparare la sospensione posteriore destra divelta, ma senza successo. il team, un'ora dopo il termine della prova, ha ufficializzato il ritiro di Neuville e Wyudaeghe, i quali non prenderanno parte all'ultima prova della giornata, la PS8 Lousada di poco più di 3 chilometri.

I due dovrebbero tornare in gara domani, con il preciso obiettivo di preparare poi la Power Stage e limitare i - grandi - danni fatti dall'uscita di strada di questo pomeriggio in ottica Mondiale Piloti. Per Hyundai Motorsport rimangono in gara Ott Tanak e Dani Sordo, che rispettivamente occupano le prime 2 posizioni della classifica generale del Rally Portogallo dopo le prime 7 prove.