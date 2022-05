WRC | Rally Portogallo, PS7: squillo di Rovanpera. Ogier si ritira

Kalle Rovanpera prosegue il filotto di successi di speciale di Toyota al Rally di Portogallo vincendo la Prova Speciale 7, la Arganil 2 di 18,72 chilometri, grazie al tempo di 11'51"6.

Il finnico, grazie al successo in un'altra prova che ha presentato un fondo a dir poco insidioso, è riuscito ad avvicinarsi in maniera importante al secondo posto ancora nelle mani di Thierry Neuville. Ora tra i due ci sono 7"1 quando mancano 2 prove al termine della giornata.

Dal canto suo il pilota di Hyundai Motorsport ha cercato di salvaguardare ancora le gomme. Le due anteriori usate in questa prova sono ormai inutilizzabili, ma quelle posteriori saranno accoppiate a 2 Soft nuove che sino a ora Thierry ha tenuto come scorta e per le ultime 2 prove potrebbero fare la differenza.

In attesa di capire se la scelta del belga si rivelerà corretta, è giusto segnalare che la tripletta di speciale ottenuta da Toyota ha portato Elfyn Evans ad aumentare il vantaggio nei confronti di Neuville. Ora tra i due ci sono 7 secondi netti.

Abbiamo parlato di tripletta Toyota perché Takamoto Katsuta ha ottenuto il terzo tempo di speciale proprio davanti a Neuville. Il giapponese, non fosse stato per l'errore nella prova precedente, sarebbe addirittura al quarto posto nella classifica generale. In questo momento è a 4"2 da Gus Greensmith e nella prossima potrebbe sferrare l'attacco decisivo.

Per Toyota, però, non è tutto oro ciò che luccica. Sébastien Ogier e Benjamin Veillas sono stati costretti al ritiro per aver forato una delle 4 gomme titolari montate per questa prova. Avendo forato l'unica di scorta nella prova precedente, Ogier non avrebbe potuto rientrare al Parco Assistenza con 4 gomme sane e, come da regolamento, ha dovuto abbandonare la corsa.

In questo modo entrambi i Sébastien, Loeb e Ogier, sono stati costretti al ritiro a poche decine di minuti l'uno dall'altro. Altra prova sfortunata anche per Ott Tanak, il quale ha dovuto fare i conti con una foratura lenta alla gomma posteriore sinistra della sua i20 N Rally1. Fortunatamente per lui potrà contare su un'ulteriore gomma di scorta per le ultime 2 prove, ma non potrà più forare.

Rally del Portogallo - Classifica dopo la PS7

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 1.11'00”5 2 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +7"0 3 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +14"1 4 Loubet/Landais Ford Puma Rally1 +34"9 5 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +36"1 6 Greensmith/Andersson Ford Puma Rally1 +41"5 7 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +45"7 8 Breen/Nagle Ford Puma Rally1 +55"9 9 Fourmaux/Coria Ford Puma Rally1 +1'45"5 10 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 +3'25"2