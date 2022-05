WRC | Rally Portogallo, PS5: Loeb sbatte e va KO. Evans in testa

La Lousa 2, prima prova speciale del giro pomeridiano odierno al Rally del Portogallo, ha regalato il primo, grande colpo di scena del quarto appuntamento del WRC 2022. Sébastien Loeb e Isabelle Galmiche - leader della gara sino alla prova precedente - sono stati costretti al ritiro a causa della rottura della sospensione posteriore destra della loro Ford Puma Rally1.

Il 9 volte iridato, partito su asfalto prima di imboccare la salita sterrata, ha perso il posteriore della sua Puma dopo 20 metri dal via della speciale ed è andato a sbattere contro dei blocchi di cemento che delimitavano la strada. L'impatto ha divelto la sospensione posteriore della vettura di M-Sport e ha costretto al ritiro l'equipaggio vincitore del Rallye Monte-Carlo 2022.

Loeb è forse stato beffato dal grip del tratto di asfalto fatto dopo la partenza che portava direttamente alla salita su sterrato. La vettura è scivolata e Séb non ha potuto fare altro che tentare il controsterzo per evitare l'impatto, ma non è riuscito nel suo intento.

Il ritiro di Loeb ha aperto le strade della vetta della classifica a Elfyn Evans. Il gallese della Toyota non è andato oltre il quarto tempo di speciale, ma è comunque riuscito a tenere alle spalle tutti gli altri avversari. Ora, però, Evans dovrà stare attento perché alle sue spalle si fa sempre più minaccioso Thierry Neuville.

Il belga di Hyundai Motorsport ha ottenuto un gran tempo al volante della i20 N Rally1, il terzo di speciale pur entrando in prova per secondo, e ora è secondo nella generale a 2"1 da Evans. Dietro di loro si avvicina Sébastien Ogier, autore del miglior tempo nella PS5 e ora pienamente in corsa per vincere il rally dopo aver visto sfumare il successo a Monte-Carlo lo scorso gennaio.

Ogier ha superato nella generale Ott Tanak, sempre in difficoltà con il bilanciamento della sua i20 N Rally1. Sebbene abbia forse fatto la scelta migliore di gomme (6 Hard) l'assetto lo sta frenando e gli sta facendo perdere posizioni su posizioni. Da sottolineare il secondo tempo di speciale di Pierre-Louis Loubet, il quale sta mostrando il suo talento dopo un 2021 molto difficile.

Sfortunato invece Adrien Fourmaux: il francese del team M-Sport era in procinto di vincere la prova, ma una gomma fuori dal cerchio pochi metri dopo aver passato il secondo settore lo ha costretto a perdere 7" e l'opportunità di firmare una prova di assoluto rilievo.

Rally del Portogallo - Classifica dopo la PS5

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 45'51”7 2 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +2"1 3 Ogier/Veillas Toyota GR Yaris Rally1 +4"8 4 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +9"9 5 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 +10"8 6 Breen/Nagle Ford Puma Rally1 +15"4 7 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +16"4 8 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +21"2 9 Greensmith/Andersson Ford Puma Rally1 +21"3 10 Loubet/Landais Ford Puma Rally1 +23"0