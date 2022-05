WRC | Rally Portogallo, PS4: prova leggendaria di Loeb

Il tempo passa per tutti e cambia le cose. Questo assunto vale anche nello sport, ma ci sono campioni che in alcuni momenti sembrano capaci di fermare il tempo o, addirittura, tornare indietro e sfoggiare un talento mai sopito. E' il caso di Sébastien Loeb, che poco fa ha vinto in maniera clamorosa la Prova Speciale 4 del Rally del Portogallo, la Arganil 1, ed è volato il testa alla gara. Per lui si tratta della vittoria di speciale numero 928 nel WRC.

Il 9 volte campione del mondo è stato a dir poco perfetto nella prova precedente, dove è riuscito a salvaguardare nel miglior modo possibile le gomme e a sfruttarle proprio nell'ultima prova prima della Tyre Fitting Zone, dove i piloti potranno scegliere i pneumatici per il giro pomeridiano.

Loeb ha fermato il cronometro in 11'48"0, precedendo di 2"8 l'altro pilota che ha adottato la sua strategia, ovvero Thierry Neuville. Anche il belga di Hyundai Motorsport ha gestito molto le gomme nella stage precedente e in questa - nonostante una prova di partenza a dir poco sfavorevole - ha ottenuto un tempo clamoroso che lo ha portato al secondo posto di speciale e a risalire sino al terzo nella generale.

Bene anche Kalle Rovanpera, terzo di prova e immune dalla polvere alzata dalle vetture essendo il primo a entrare in prova. Con questo risultato il leader del Mondiale è salito al quarto posto nella generale, in coabitazione con Ott Tanak. L'estone di Hyundai sta faticando con la sua i20 N a causa di un bilanciamento lontano dalle sue preferenze, ma il quarto posto della mattina può tenerlo in gioco per un bel risultato.

Elfyn Evans non è stato autore di una buona prestazione. Nella PS4 ha perso oltre 10" da Loeb e ora nella generale è secondo, staccato di 5 decimi proprio dall'alsaziano di M-Sport. Molto bella la lotta per la vittoria, perché i primi 5 sono racchiusi in appena 6"7 dopo 4 prove.

Se la Ford Puma Rally1 di Loeb sembra quasi immune da problemi, non è così per quelle di Craig Breen e Gus Greensmith. Partiti entrambi molto bene questa mattina, entrambi si sono trovati a dover lottare con la polvere alzata dalla propria e dalle altre vetture che entrava nell'abitacolo. Non è chiaro se il problema derivasse da una chiusura difettosa delle portiere o da altri pertugi, ma il risultato è che sia il nord-irlandese che il britannico hanno perso diverso tempo dai migliori.

Il giro mattutino di questa giornata al Rally del Portogallo termina qui. Ora i piloti potranno scegliere le gomme per il giro pomeridiano, ma non potranno contare sul Service di metà giornata perché non previsto dal programma. La prima prova del pomeriggio, la Lousa 2 di 12,03 chilometri, scatterà alle ore 13:31 italiane.

Rally del Portogallo - Classifica dopo la PS4

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Loeb/Galmiche Ford Puma Rally1 36'51”1 2 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +0"5 3 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +3"3 4 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 +5"7 5 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +5"7 6 Ogier/Veillas Toyota GR Yaris Rally1 +6"7 7 Breen/Nagle Ford Puma Rally1 +11"8 8 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +13"0 9 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +15"1 10 Greensmith/Andersson Ford Puma Rally1 +20"6