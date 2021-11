WRC | Rally Monza, PS4: ancora Ogier, poi prova sospesa

Continua a essere entusiasmante la lotta a due tra Sébastien Ogier ed Elfyn Evans per la vittoria dell'ACI Rally Monza Italia e il titolo iridato Piloti.

Anche nella PS4, la Costa Valle Imagna 2 di 22,11 chilometri, Ogier ed Evans sono stati separati da appena 9 decimi, ma in favore del francese. Questo significa che ora il vantaggio del transalpino nei confronti del gallese è pari a 6"5 dopo le prime 4 prove.

Dietro di loro si conferma al terzo posto Thierry Neuville con la prima delle Hyundai in classifica. Il belga si è migliorato rispetto al mattino, ma è chiaro che, almeno sino a ora, le Toyota abbiano un vantaggio prestazionale sulle vetture coreane.

Dopo i primi 3, solo Takamoto Katsuta e Kalle Rovanpera hanno ottenuto un tempo, perché poi la prova è stata fermata per permettere al personale sanitario di soccorrere uno spettatore che si è sentito male.

I commissari di percorso hanno esposto la bandiera rossa e hanno così suggerito a Sordo e ai piloti che lo seguivano di compiere la prova in trasferimento. Ciò dovrà portare il collegio dei commissari di gara a dare tempi imposti ai piloti che non sono riusciti a prendere parte alla prova in modo competitivo.

Per quanto riguarda il WRC2, il neo-campione Andreas Mikkelsen si trova davanti a tutti al volante della Skoda Fabia Rally2 del team TokSport. Dietro di lui, staccato di 15"0, c'è il compagno di squadra Marco Bulacia WIlkinson. Terzo posto invece per Jari Huttunen, alla prima uscita con la Ford Fiesta Rally2 M-Sport.

Il giro mattutino, così come le prove fuori dal circuito di Monza, per oggi sono finite. Ora i piloti potranno usufruire del Service di metà giornata per preparare le vetture alle prove in pista. La prima delle tre prove pomeridiane sarà la PS5, la Cinturato 1 di 14,49 chilometri. La prima vettura, ovvero la Toyota Yaris WRC numero 1 di Sébastien Ogier e Julien Ingrassia entrerà in speciale alle 13:45.