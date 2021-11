WRC | Rally Monza, PS5: Evans vede Ogier

Dopo un avvio al di sotto delle aspettative, Elfyn Evans ha cambiato marcia e nella prima prova speciale pomeridiana dell'ACI Rally Monza Italia ha firmato il miglior tempo assoluto, avvicinandosi in maniera consistente al leader della classifica generale Sébastien Ogier.

Grazie al tempo di 9'51"0, Evans ha portato a casa la vittoria nella Cinturato 1, la prima prova del weekend all'interno dell'autodromo brianzolo. Il gallese della Toyota ha preceduto di 3 decimi il primo dei rivali, Dani Sordo.

Nella prova, che ha presentato un fondo misto, le Hyundai si sono rivelate più competitive rispetto alle prove sulle alpi bergamasche. Il terzo posto di Thierry Neuville lo dimostra, anche se il belga, al ermine della prova, ha svelato di avere un problema al cambio che cercherà di sistemare nel corso del Service proprio dopo la PS5.

Ancora un tempo degno di nota per Oliver Solberg, capace di firmare il quarto crono di speciale staccato di 3"8 da Evans. Sébastien Ogier ha faticato molto, dovendo affrontare anche una parte di speciale sulla terra. Non è un caso che non sia andato oltre il sesto tempo e abbia quasi perso tutto il suo vantaggio a Evans.

Ora Ogier potrà gestire appena 8 decimi di vantaggio sul compagno di squadra, mentre Thierry Neuville si trova al terzo posto, staccato però d 22"7 dal 7 volte campione del mondo in carica.

Da segnalare il salto in avanti di Gus Greensmith, tornato settimo dopo aver superato Teemu Suninen. Il finnico ha adottato un'andatura conservativa e prudente nella sua prima uscita nel WRC con la i20 Coupé WRC Plus. Stesso discorso vale per Kalle Rovanpera. Al momento il giovane finlandese si trova in nona posizione, ma la sua condotta di gara è stata concordata con il team: con Ogier ed Evans liberi di lottare per il Mondiale, Rovanpera avrà il compito di cogliere almeno il settimo posto qualora entrambi dovessero malauguratamente ritirarsi.

ACI Rally Monza Italia - Classifica dopo la PS5