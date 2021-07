WRC, Rally Estonia, PS7: Rovanpera allunga su Breen

Ancora Kalle Rovanpera, un passo alla volta. Il pilota della Toyota ha vinto anche la Prova Speciale 7 del Rally d'Estonia, la Otepaa 2 di 17,05 chilometri, continuando nella sua marcia verso quella che, qualora dovesse arrivare, sarebbe la prima vittoria della carriera nel WRC.

Il pilota della Toyota, dopo essere stato in ritardo sino a metà prova nei confronti di Breen e Neuville, è stato autore di una seconda parte d'autore, che lo ha portato a vincere la stage e ad allungare nei confronti del nord-irlandese della Hyundai.

Ora tra i due ci sono 7"9. Ancora un margine esiguo. La lotta che sta entrando nel vivo è quella per il terzo posto, con Thierry Neuville che ha fatto meglio ancora una volta nei confronti di Sébastien Ogier e si è rifatto sotto.

Ogier paga il fatto di aprire le speciali di questa giornata. Nemmeno la pioggia caduta a intermittenza in prova e non così decisiva, è riuscita a sovvertire le prestazioni di questa giornata. Ora Neuville ha un ritardo di 2"9 da Ogier quando mancano 2 prove alla fine della giornata.

Elfun Evans sembra invece non avere possibilità di rientrare nella lotta per il podio. Il gallese della Toyota è a 12"9 da Neuville. Dietro di lui Teemu Suninen è tornato in settima piazza. Davanti a lui c'è Pierre-Louis Loubet che ha un margine di 29"9.