WRC: Loeb chiude al comando la Tappa 1 del Rally di Catalogna

La tavola del Rally di Catalogna sembrava ormai apparecchiata per festeggiare la prima posizione di Daniel Sordo al termine della prima tappa, invece con una prestazione da fenomeno - non che ci fosse bisogno di dimostrarlo ancora una volta, ma tant'è - Sébastien Loeb ha superato entrambi i compagni di squadra nella prova più lunga della giornata, l'ultima, e si è issato al comando della gara che 12 mesi fa lo vide trionfare al volante della Citroen C3 WRC.

Loeb ha sfruttato perfettamente la posizione di partenza, ma a fare la differenza è stata anche la sua guida, perché tutti hanno sfruttato le medesime mescole (Hard) nel giro pomeridiano. Questo riporta alla mente quanto fatto dallo stesso Loeb 12 mesi fa, quando centrò quella che, a oggi, è l'ultima vittoria nel WRC.

Per Hyundai è stata una giornata a dir poco perfetta. Difficilmente Adamo avrebbe potuto sperare in una cosa diversa: al secondo posto, staccato di appena 1"7, c'è Thierry Neuville. Il belga è sino a ora autore di una gara semplicemente perfetta per performance e gestione delle gomme.

La sua seconda posizione lo tiene in lotta per il Mondiale e, se avrà bisogno, il team potrebbe anche chiedere a Loeb di farsi da parte per far vincere la corsa a Thierry e farlo arrivare al Rally d'Australia con chance per poter portare a casa il primo titolo iridato della carriera.

Non va dimenticata l'ottima giornata di Daniel Sordo, il quale ha ceduto la prima posizione solo all'ultima speciale della giornata. Il passo dello spagnolo è stato eccellente per tutta la giornata e domani si correrà sul suo fondo preferito, l'asfalto.

Giornata invece con qualche intoppo per Toyota, che si trova in quarta e in quinta posizione con Kris Meeke e Ott Tanak. Il nord-irlandese è stato autore di un ottimo giro pomeridiano, tanto da superare il leader del Mondiale proprio all'ultima prova, relegandolo in quinta piazza.

Jari-Matti Latvala ha sofferto per tutta la giornata, ma alla fine è riuscito a risalinre in sesta posizione approfittando di un problema al motore sulla Ford Fiesta WRC di Elfyn Evans, settimo a fine giornata.

Chi invece ha dovuto prendere atto di una giornata a dir poco da dimenticare è Citroen Racing. Sébastien Ogier è stato costretto a dire addio a tutti i suoi sogni di vincere il settimo iride della carriera già nella PS2, quando un guasto idraulico ha reso inutilizzabile il servosterzo della sua C3. Con 2 prove da disputare, di cui una di 40 chilometri, il francese ha perso oltre 3'30" dai migliori, uscendo dalla Top 10.

Esapekka Lappi, invece, si è dovuto fermare lungo la penultima prova al chilometro 14,4 a causa di un guasto. L'equipaggio ha dovuto utilizzare l'estintore per spegnere un principio d'incendio, ma ancora non è chiaro cosa lo abbia innescato. Il finnico è stato costretto al ritiro.

