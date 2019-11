WEC, Shanghai: la Rebellion si prende la pole sulle Ginetta

Pronostici rispettati nel WEC. La Rebellion ha ottenuto a Shanghai, appuntamento della Superstagione 2019/2020, la prima pole position della sua storia da quando corre nella classe LMP1 del Mondiale Endurance.

Lo ha fatto grazie al tempo combinato di 1'45"892, frutto dei crono firmati da Gustavo Menezes e Bruno Senna. Il crono è bastato per avere la meglio sulle due Ginetta.

Queste prove ufficiali sono a loro modo un momento storico del WEC, perché è la prima volta dalla 6 Ore del Bahrain 2017 che le Toyota non centrano la pole position. Quella volta a battere i prototipi ibridi giapponesi fu la Porsche.

Buon risultato anche per la Ginetta, che ha piazzato la numero 6 e la numero 5 rispettivamente al secondo e terzo posto. Il distacco dalla Rebellion in pole è di 1"2, ma aver occupato la seconda e la terza piazza.

La prima delle Toyota TS050 Hybrid è la numero 7, quarta grazie alla media dei tempi ottenuta da Mike Conway e Kamui Kobayashi. Quinta invece la numero 8 con Sébastien Buemi e Brendon Hartley che non sono riusciti a fare meglio dei compagni di squadra.

Dopo essersi dimostrati i più veloci nelle libere di ieri, i piloti del team Cool Racing Oreca si sono confermati anche nelle Qualifiche centrando la pole della classe LMP2. Nicolas Lapierre e Antonin Borga hanno battuto di appena un decimo di secondo la Oreca del team Jackoe Chan DC Racing. Terzo posto invece per la Oreca del team United Autosports affidata a Filipe Albuquerque e Phil Hanson.

Per quanto riguarda le GT, nella categoria GTE-Pro la pole è finita nelle mani dei campioni in carica, ovvero Kevin Estre e Michael Christensen al volante della prima Poresche 911 RSR ufficiale.

Il divario dai primi inseguitori è risibile: appena 18 millesimi di secondo di vantaggio rispetto alla prima delle due Aston Martin Vantage che la seguono. Non male la prestazione delle due Ferrari 488 GTE Evo del team AF Corse, rispettivamente in quarta posizione con Alessandro Pier Guidi e James Calado e in quinta con Davide Rigon e Miguel Molina.

Per quanto riguarda la classe GTE-Am c'è la riscossa di Matteo Cairoli ed Egidio Perfetti, capaci di portare la Porsche 911 RSR del team Project 1 al top della categoria.