WEC, Shanghai, Libere 2: la Ginetta beffa le Toyota

Shanghai continua a regalare notizie di un certo spessore. Dopo il miglior tempo ottenuto dalla Rebellion nel primo turno di prove libere del WEC andato in scena qualche ora fa. a prendersi la scena è stata a Ginetta, capace per la prima volta di ottenere il miglior tempo assoluto in una sessione di prove libere.

Lo ha fatto questa mattina grazie al miglior tempo ottenuto da Charlie Robertson in 1'48"127 al volante della Ginetta numero 6. Il crono è bastato per mettersi dietro entrambe le Toyota TS050 Hybrid. La prima di queste si è fermata a 61 millesimi di secondo, dunque un nulla, ma tanto basta per regalare un bel sorriso al team britannico.

Rebellion si conferma comunque nelle prime posizioni grazie al terzo tempo assoluto del turno firmato da Bruno Senna in 1'48"288, più lento di 1 decimo esatto rispetto alla Toyota numero 8 che la precede. La numero 7, invece, è alle spalle della Rebellion, staccata di quasi 7 decimi e di oltre 8 dal miglior tempo della sessione.

La Top 5 è completata dalla seconda Ginetta G60-LT-P1, la numero 5 affidata a Jordan King, Ben Hanley ed Egor Orudzhev.

In vetta alla classe LMP2 c'è la Oreca del team Cool Racing affidata al francese Nicolas Lapierre e gli svizzeri Antonin Borga e Alexander Coigny in 1'49"754. Questo è stato sufficiente per precedere la Oreca-Gibson della United Autosports condotta da Phil Hanson.

Ottime notizie per la Ferrari e AF Corse in GTE-Pro. La 488 GTE numero 71, quella affidata a Davide Rigon e Miguel Molina, ha firmato il miglior tempo tra le GT in 2.00"036. A ottenere questo crono è stato Molina, capace di infliggere oltre mezzo secondo di distacco dai primi inseguitori.

Seconda posizione per la prima Aston Martin Vantage GTE condotta da Maxime Martin, più rapida di 3 decimi di secondo rispetto alla vettura gemella pilotata invece da Marco Sorensen. Piuttosto indietro invece la Ferrari 488 GTE numero 51, vincitrice dell'ultima 24 Ore di Le Mans sempre nella categoria GT. Alessandro Pier Guidi e James Calado sono in 25esima posizione assoluta, preceduti da 5 vetture GTE-Am.

Nella categoria GTE-Am c'è il riscatto dell'Aston Martin, con Salih Yoluc bravo a fermare il tempo in 2'02"026 e precedere di 56 millesimi di secondo la Porsche 911 RSR di Philippe e Louis Prette e Vincent Abril.

WEC, Shanghai - Libere 2