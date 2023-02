WEC | Pescarolo Sport ha scelto la Peugeot 9X8 per il 2024

La Pescarolo Sport ha ufficializzato di aver scelto la Peugeot come vettura per il ritorno del glorioso team francese nel FIA World Endurance Championship.

La squadra fondata da Henri Pescarolo, che non fa più parte del progetto da quando è stata rilevata dal nuovo proprietario Jocelyn Pedrono nel 2016, aveva annunciato all'inizio di dicembre l'intenzione di prendere parte alla massima serie endurance nel prossimo futuro.

Oggi è arrivata la conferma che il marchio scelto per questa avventura è Peugeot, che per la prima volta fornirà una 9X8 ad un team cliente per correre nella Classe Hypercar dal 2024.

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne Photo by: JEP / Motorsport Images

"Pescarolo Sport prosegue lo sviluppo del programma sportivo per il WEC 2024 e a seguito dell'annuncio del 2 dicembre - recita la nota ufficiale - Abbiamo ritenuto Peugeot Sport il Costruttore ideale per il progetto Hypercar e abbiamo avviato le trattative con sponsor e collaboratori per finanziare la stagione".

"La squadra si rinforzerà con l'ingresso di Joel Rivière e Bruce Jouanny in vista del debutto nella categoria l'anno prossimo. Joel Rivière accompagnerà Jocelyn Pedrono, proprietario della struttura, nel capitanare il progetto, mentre Bruce Jouanny si incaricherà dello sviluppo del programma sportivo".

Da Peugeot Sport, un portavoce ha così commentato parlando con Motorsport.com: "Pescarolo Sport ci ha contattato qualche mese fa e dopo alcune discussioni, ha deciso di mettere in piedi un programma WEC con una Peugeot 9X8".

"Siamo molto orgogliosi che Pescarolo Sport abbia scelto la nostra Hypercar, il progetto si sta evolvendo abbastanza rapidamente con partner accuratamente selezionati e un team esperto. Saremo pronti a fornire loro una 9X8 e il supporto tecnico necessario nella speranza che il loro programma prenda forma per il 2024".

#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 Photo by: JEP / Motorsport Images

L'ex pilota della Pescarolo, Jouanny, ha aggiunto parlando con Motorsport.com: "Non avremmo fatto l'annuncio e non avremmo ricevuto l'approvazione di Jean-Marc Finot, capo di Peugeot Sport, se il progetto non fosse andato avanti. Stiamo finalizzando la maggior parte del budget in questo momento, come risultato di colloqui che sono andati avanti per l'ultimo anno e mezzo".

"Il team sarà gestito insieme a quello ufficiale di Peugeot Sport a Satory. Loro si occuperanno della parte tecnica dalla A alla Z; è molto più facile in questa fase piuttosto che creare la struttura tecnica per gestire una 9X8. Il nostro contributo riguarda la messa a punto del budget, l'assicurazione che lo spirito Pescarolo venga mantenuto e la scelta dei piloti".

"Non sappiamo ancora se andremo in pista con una o due macchine. Sarebbe più facile correre con una sola vettura e farlo bene, ma noi puntiamo in alto. Vedremo, Pedrono vorrebbe che ci fossi io a guidarla, ma è più probabile che assuma un ruolo di gestione sportiva".