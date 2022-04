WEC | La Hypercar di ByKolles-Vanwall è pronta per la pista

La Hypercar della ByKolles griffata Vanwall Racing è finalmente pronta e a breve comincerà a percorrere i primi chilometri in pista per partire coi test di sviluppo.

Dopo mesi di chiacchiere, polemiche e quant'altro, la squadra austriaca ha prodotto la macchina con la quale punta a tornare a correre nel FIA World Endurance Championship.

A gennaio era arrivato il il rifiuto dell'iscrizione del mezzo alla stagione 2022 da parte di FIA e Automobile Club de l'Ouest, ma il team ha portato avanti i propri lavori.

Prima ha mostrato l'accensione del motore, poi le prime foto digitalizzate di forme e livrea dell'auto, mentre ora siamo arrivati ad essa in... carne ed ossa.

Hypercar Vanwall Racing ByKolles Photo by: Vanwall Group

Oltre alla livrea verde scuro, la Vanwall-ByKolles LMH mantiene le linee proposte nei bozzetti iniziali, con i nomi dei piloti dedicati allo sviluppo - Tom Dillmann ed Esteban Guerrieri - che appaiono sulla fiancata, nella parte inferiore dell'abitacolo.

Resta ora da capire se ci sarà la volontà di prendere parte ad almeno una gara del FIA WEC 2022; esclusa la 24h di Le Mans, il Consiglio Mondiale della la Federazione Internazionale sabato scorso ha dato la sua approvazione alle iscrizioni gara-per-gara di chi ancora non ha una macchina omologata.

Questo è stato fatto per dare modo alle nuove squadre, Costruttori e piloti che dalla prossima stagione scenderanno in pista con le rispettive LMDh e Hypercar, di cominciare a confrontarsi in situazioni competitive coi rivali, ma senza prendere punti.

Vedremo quindi se ByKolles-Vanwall Racing ne approfitterà nell'arco della stagione, presentandosi in griglia in una delle corse che si terranno a Monza, Fuji o Bahrain.

A tal proposito, il capo del team Colin Kolles ha detto a Motorsport.com che la sua squadra ci sarà se verrà accolta.

ByKolles Vanwall LMH Hypercar Photo by: ByKOLLES Racing

"Se ci daranno il benvenuto, saremo pronti a correre. Ma non dipende da noi, quello che posso dire è che abbiamo costruito un prodotto di altissima qualità".

"Inizieremo i test ad aprile, probabilmente a Most, dovremo ancora capire con chi. Oltre a Dillmann e Guerrieri dovrebbe esserci Joao Paulo De Oliveira, ma stiamo cercando di capire che impegni hanno tutti e tre".

"Abbiamo voluto spingere sulla costruzione della LMH perché ho sempre detto che faremo una macchina stradale ibrida da 1000CV - 1000kg, per cui proseguiremo su questa strada".

"Al momento non c'è nulla di programmato, a parte il fatto che il WEC ha rifiutato la nostra iscrizione per il 2022. E su questo ancora non ho capito al 100% perché. Ma avevo chiarito che comunque per Sebring non saremo stati pronti, forse sì per Spa".

"Il fatto è che ci sono stati ritardi nelle consegne di alcuni pezzi causa COVID e Brexit. Una volta rigettata l'iscrizione, non abbiamo voluto correre".

"Infine posso confermare che non ci sono problemi sull'utilizzo del nome Vanwall, l'abbiamo registrato e ci apppartiene".

"L'auto si chiamerà Vandervell LMH, in onore del capo di Vanwall Tony Vandervell, è stata progettata e costruita da ByKolles in Germania e avrà un motore Gibson V8 da 4,5 litri".

Informazioni aggiuntive di Gary Watkins