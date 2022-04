WEC | Disavventura per Perrodo: mette il diesel nella sua McLaren

Anche i Campioni del Mondo possono sbagliare, ma ciò che è accaduto a François Perrodo è piuttosto singolare e fa sorridere (anche lui, alla fine).

Prima di volare a prendersi il successo in Classe LMP2 Pro/Am alla 1000 Miglia di Sebring del FIA WEC con AF Corse e i compagni Nicklas Nielsen ed Alessio Rovera, il francese ne ha combinata una abbastanza grossa.

Per quanto possa sembrare strano, visto che - oltre la grande esperienza in pista e il successo conseguito alla 24h di Le Mans - di lavoro fa l'imprenditore nel ramo petrolifero, Perrodo è riuscito a... sbagliare carburante durante il rifornimento della sua McLaren F1 GTR stradale.

Il Campione in carica della LMGTE AM ha raccontato attraverso i propri social quanto accaduto, ridendoci sopra anche se in realtà avrebbe potuto sacramentare parecchio sul 'numero' che ha fatto.

#83 AF Corse Oreca 07 - Gibson: François Perrodo Photo by: JEP / Motorsport Images

"Qualche settimana fa, abbiamo deciso di andare a fare un giro di domenica mattina tre fantastiche auto: la McLaren F1 GTR, la Porsche Carrera GT e la Ferrari 488 Pista", spiega il transalpino.

"Sfortunatamente abbiamo avuto problemi fin da subito perché la mia macchina non riusciva a ripartire dopo un breve rifornimento. Ho pensato che stesse facendo i capricci, a volte sono cose che succedono".

"Abbiamo parcheggiato l'auto in una strada laterale e fortunatamente il mio amico meccanico Paul Lanzante era in città. Nel giro di un'ora era ci ha raggiunti; non riusciva a trovare il guasto, l'auto si muoveva ma non partiva".

"Abbiamo chiamato un trasportatore di auto, ma nel frattempo abbiamo trovato la fonte del guasto. E' stato piuttosto sorprendente, Paul mi ha detto: 'Amico! Stai passando una bella domenica mattina?

Beh, sto per rovinartela...' ".

Ed ecco spiegato il motivo del K.O. della McLaren di Perrodo. O meglio, come il pilota l'abbia mandata fuori causa...

"Dopo 25 anni di vita dedicata al mondo delle auto e del petrolio, ho fatto la madre di tutte le c*****e: ho messo il diesel in una McLaren F1 GTR! È stata una tempesta perfetta!"

"Non so cosa mi sia passato per la testa in quel preciso momento, in realtà, probabilmente niente! Ma ero così felice ed eccitato che ho afferrato il primo erogatore disponibile (che per inciso era blu!) e poi ho iniziato a riempire la macchina".

"In primo luogo, se fosse stata un'auto moderna, la pompa non sarebbe entrato nel bocchettone, ma la GTR è un'auto da corsa e ne ha uno grande!"

"E poi, se fossimo stati in Francia, il diesel sarebbe stato disgustoso e puzzolente ma questa era la BP Chiswick ed era pulita e asciutta come un fosse benzina!

"E infine, penserete che i miei amici mi avrebbero avvertito: invece no, quei ritardati erano troppo occupati ad ammirare la mia macchina!"

Francois Perrodo, McLaren F1 GTR Photo by: François Perrodo

Per fortuna il problema è venuto a galla in fretta, con Perrodo che è riuscito a salvarla in tempo, ricevendo poi un regalo dai propri amici. Che non dimenticherà mai...

"Un consiglio molto importante per i proprietari della McLaren F1: l'auto è brillante e si potrebbe pensare che non si sia badato a compromessi. Vero, tranne uno: non funziona con il diesel".

"Inutile dire che adesso anche il cane ride di me quando torno a casa e i miei amici mi hanno abbandonato! Espiare questa colpa sarà lungo e difficile. Fino ad allora, sono stato condannato a guidare auto elettriche (e diesel) fino al giorno della mia morte".

"Anzi, ho già pensato al mio epitaffio. Qui riposa François Perrodo, buon marito, buon padre, un vero appassionato di auto, pluricampione WEC e vincitore della 24h di Le Mans. Ma soprattutto, l'unico uomo ad aver riempito di gasolio una McLaren F1".

"Posso dire che F1 GTR è epica, la F1 TDI non tanto. Le parole del mio amico Paul sono state le seguenti: ' Amico, ho visto tanta m***a veramente scioccante nella mia carriera, ma tu hai battuto ogni livello'. Il lato positivo è che abbiamo avuto modo di incontrare la bella gente del posto, parlare di auto, F1, McLaren, T50 e ci è stato offerto del caffè".

"Sarebbe stata una grande giornata di guida, ma è stato altrettanto bello stare in riva al Tamigi a Chiswick. Ringrazio i ragazzi per l'adesivo, che ho prontamente messo al suo posto".

E con la scritta 'François, no diesel!' applicata attorno al bocchettone del carburante, ora Perrodo potrà andare sul sicuro al prossimo rifornimento godendosi la giornata morotistica al di fuori delle piste del WEC.