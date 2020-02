La nuova Cupra León TCR gira già in pista con parti 3D!

Il prossimo 20 febbraio Cupra presenterà ufficialmente al mondo la sua nuova León Competición TCR, ossia la vettura che prenderà il posto di quella SEAT León Racing Cup TCR che è stata pioniera della serie turismo lanciata nel 2015 da Marcello Lotti.

La notizia in realtà non è tanto questa (era già noto che la Casa spagnola stava lavorando sulla macchina turismo, tanto da averne già aperto gli ordini via internet), quanto il fatto che nei test di sviluppo gli ingegneri stanno utilizzando una nuova tecnologia per velocizzare le operazioni.

Si tratta del sistema di stampa industriale 3D tramite la Jet Fusion 5200 della HP di alcune parti della macchina, che vengono prese e messe sia sul modello della galleria del vento, ma anche sull'auto vera e propria, in modo da confrontarne il rendimento per capire poi dove intervenire, senza sprecare materiali.

"Per la nuova Cupra abbiamo creato la parte centrale di controllo del volante, le prese d'aria del cofano, gli specchietti retrovisori e le prese di raffreddamento di freni e impianto dell'acqua - spiega Xavi Serra, responsabile dello sviluppo tecnico di Cupra Racing - L'obiettivo principale è avere più parti in poco tempo, così da poter provare una ampia gamma di pezzi durante lo sviluppo dell'auto, velocizzando anche il processo di modifiche nel design di essi in caso di necessità".

"Ad esempio, volevamo aggiungere qualcosa per rinfrescare i piloti e quindi è stato prodotto una presa d'aria piuttosto grande di massima efficienza ad alta pressione. Prima l'abbiamo provata in galleria del vento per vedere come andava, poi sulla macchina. Più è grande la quantità di parti che possiamo testare e meglio è, possiamo essere più rapidi in ogni processo".

Successivamente il team si è recato a Portimão per condurre le prove con la sua TCR, ovviamente in livrea mimetica, e raccogliere i dati per il confronto.

"I risultati sono stati eccellenti e ci hanno anche sorpreso perché abbiamo cercato il limite. La stampa 3D diventerà una svolta per tutto il mondo dell'automobile, si accelerano i tempi e aiuta i disegnatori a creare le parti che non sarebbe possibile avere con altre tecnologie. Questa invece sarà la chiave per tramutare in realtà ogni idea".

Virginia Palacios, responsabile di Systems Product Management, 3D Printing & Digital Manufacturing di HP, ha aggiunto: "Il lavoro con Cupra dimostra la potenza della stampa 3D e dei prodotti digitali, cambiando il modo di lavorare dei progettisti e dei costruttori".