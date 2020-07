Carrera Cup Italia, Raptor Engineering esordisce con Giovanni Altoè

Nella Carrera Cup Italia 2020 approda un altro giovane driver pronto a partecipare anche allo Scholarship Programme. Il team esordiente Raptor Engineering ha annunciato l'arrivo in squadra di Giovanni Altoè. La compagine fondata dal pilota Andrea Palma, che per il progetto veste i panni di team principal, ha avviato le attività “racing” nella sede operativa modenese di San Cesario lo scorso inverno ed è ora pronta a inaugurare la sua prima stagione di corse nel monomarca di Porsche Italia schierando una 911 GT3 Cup nuova di zecca per il 22enne pilota di Adria, campione italiano in carica del TCR DSG Endurance.

Anche per Altoè, dunque, quello in Carrera Cup Italia sarà un esordio assoluto nella serie, così come nelle competizioni GT dopo gli esordi in Formula 4, le esperienze nella Nascar europea e l'approdo nel Tricolore Turismo e soprattutto nelle varie serie TCR, dove con le vetture DSG vanta due titoli europei (2017 e 2018) e due titoli italiani (2018 e 2019).

Raptor Engineering e il giovane driver nato a Pordenone svolgeranno il primo test insieme nei prossimi giorni per poi esordire al Mugello nei test ufficiali del prestigioso monomarca il 15 luglio e partecipare al primo round nel weekend del 19, quando la 911 GT3 Cup della compagine emiliana presenterà anche la livrea nero-rosso-blu definitiva.

Palma ha dichiarato: “In un momento così complicato siamo felici di poter avviare anche in concreto il primo progetto che avevamo pianificato e di accogliere in squadra un ragazzo così giovane, confermato nel programma di coaching di Porsche Italia. Giovanni avrà tante opportunità di apprendimento e crescita sportiva e umana. Di fatto siamo un team nuovo che schiera un pilota di soli 22 anni in un campionato così professionale: è un insieme che ci sprona a lavorare con uno spirito particolare, rivolto a far bene, migliorare step by step e in proiezione futura. Puntiamo a crescere e se riusciamo a schierare una seconda vettura troveremo ulteriori motivazioni. Non vediamo l'ora di scendere in pista ma il lavoro prosegue su tutti i fronti”.

Altoè ha continuato: “Sono davvero contento, è il 'salto' che aspettavo. Stavamo valutando diverse opzioni, ma quando Andrea mi ha svelato il suo progetto la scelta di Raptor Engineering è stata naturale. Ho capito che questa è la strada giusta e adesso siamo pronti per questa nuova pagina della mia carriera. Ed è proprio tutto nuovo: team, auto, campionato... Ho seguito la Carrera Cup Italia negli anni, è una serie molto competitiva, sarà una grande esperienza e un'opportunità per crescere, migliorare e dimostrare che posso ben figurare anche in GT. Mi impegnerò al mille per mille!”.