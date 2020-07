Carrera Cup Italia, Ombra conferma la linea verde con Caglioni

Ombra Racing conferma la terza vettura per la Porsche Carrera Cup Italia, vettura supportata dal Centro Porsche Padova e affidata al più giovane dei piloti 2020: Leonardo Caglioni. Classe 2003, il pilota bergamasco di belle speranze proviene dal mondo dei kart e ha avuto esperienze su una vettura di Formula 4 e al Supercorso della Scuola Federale ACI.

Con il supporto e l’esperienza del team Ombra, insieme al contributo della Scholarship Programme organizzata da Porsche Italia, potrà ora far valere le proprie capacità anche nel debutto a ruote coperte. L’arrivo di Caglioni sottolinea la scelta di Ombra di puntare sull’energia e sulla determinazione di piloti emergenti, già evidenziata dagli altri due nomi della squadra: Aldo Festante (classe 2000 e già visto in azione nel monomarca tricolore nella seconda parte del 2019) ed Emil Skaras (svedese classe 1998).

Curiosità: a sorpresa Caglioni si è aggiudicato la classifica riservata ai piloti nel Prologo 2020 della Porsche Esports Carrera Cup Italia disputata al simulatore tra maggio e giugno.

Così si è espresso Davide Mazzoleni, team manager della compagine bergamasca: “Stiamo per affrontare una stagione certamente anomala e Ombra Racing ha scelto di renderla un’opportunità investendo sul futuro, con tre piloti selezionati per la Scholarship di Porsche Italia e un’età media di 19 anni. Leonardo avrà modo di imparare confrontandosi con avversari di grande valore, senza pressione, per crescere insieme al team”.

Caglioni ha da par suo concluso: “Mi aspetta una stagione molto importante: passare dai kart alle auto da corsa a ruote coperte sarà una sfida completamente nuova per me. Sono entusiasta di questa opportunità e altrettanto felice di essere entrato a far parte di una realtà come il team Ombra. La loro esperienza sarà per me un supporto fondamentale".