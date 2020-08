Carrera Cup Italia, Randazzo uno step per volta in Michelin Cup

Piero Randazzo si è presentato alla prima gara in Carrera Cup Italia con un lungo alla San Donato al Mugello. Da quella volta in ghiaia, ormai tre weekend fa, però, non ha più sbagliato un colpo in Michelin Cup e dopo il terzo posto di gara 2 nel fine settimana d'esordio in Toscana, nel round di Misano ha continuato imperterrito la progressione: secondo in gara 1 in notturna e primo in gara 2 ieri pomeriggio...

RIT-3-2-1 è la sua tabella di marcia. Non male per un gentleman driver senza dubbio "scafato" come il portacolori di AB Racing, ma alla prima esperienza nel competitivo monomarca di Porsche Italia e al volante della 911 GT3 Cup. E il team dei Centri Porsche di Roma diretto in pista da Raimondo Amadio lo sottolinea: "Di nuovo obiettivo centrato con il perfetto weekend di Randazzo, il nostro sodalizio è protagonista della serie e Piero ha confermato la sua rapida progressione e un secondo posto seguito da una vittoria ne sono una eloquente dimostrazione".

Il gentleman driver napoletano, ora secondo in Michelin Cup dietro a Luca Pastorelli, dal canto suo è già proiettato in avanti: “Sono partito molto bene soprattutto in gara 2, sono un debuttante in questa categoria e sono contento dei progressi fatti. La vettura è meravigliosa ma un po' impegnativa da portare al limite e gli avversari sono molto agguerriti. Mi sono messo completamente in gioco, con macchine uguali è difficile fare la differenza, ma è assolutamente divertente. Sono arrivati altri punti importanti, ma ora è necessario concentrarci sul prossimo appuntamento a Imola il 29 e 30 agosto”.