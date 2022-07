Carrera Cup Italia | Mugello pista ideale per la “992”

Il terzo round della Porsche Carrera Cup Italia, in procinto di aprire con le qualifiche di stamattina un sabato importante in ottica classifiche e che vedrà anche lo svolgimento di gara 1 oggi pomeriggio, sta esaltando al Mugello Circuit le caratteristiche, in particolare l’efficienza aerodinamica, della nuova 911 GT3 Cup da quest’anno impiegata nel monomarca tricolore.

Con i riscontri cronometrici che in generale nelle libere sono già stati in linea con quelli del precedente modello (“991 gen.II) che in Italia prevedeva il “vantaggio” di utilizzare l’Abs, la “992” sta impegnando e allo stesso tempo divertendo i protagonisti della serie su un tracciato dove le curve veloci possono fare la differenza e non mancano le staccate impegnative.

Le elevate temperature di questi giorni non favoriscono il lavoro del propulsore da 510 cavalli e neppure troppo quello degli pneumatici, è opinione comune nel paddock ed è anche logica, ma secondo i dati delle telemetrie le percorrenze di tratti iconici come le veloci Casanova-Savelli e le Arrabbiate indicano anche 6 chilometri orari in più rispetto al passato, “una goduria”, si sbilanciano alcuni fra i piloti, “e cambia un po’ la concezione generale del giro stesso e della messa a punto”. Allo stesso tempo c’è anche chi esalta un altro aspetto, perché “ci si diverte molto anche nelle frenate senza l’Abs”, soprattutto alla prima curva, la San Donato.

Ora le qualifiche del terzo round stagionale saranno un po’ il momento della verità per tutti e metteranno alla prova più estrema piloti e mezzi, con riscontri cronometrici che se non farà troppo caldo (di giorno le temperature sono alte, ma la nottata non è stata afosa e quindi stamattina “si respira”) potrebbero già scendere intorno all’1 e 49 basso, secondo la maggior parte dei protagonisti.

Fra questi è confermata l’assenza di Alex De Giacomi, con la rincorsa alla Michelin Cup che potrebbe già essere rivoluzionata in gara 1, mentre i 3 punti che mette in palio la pole position fanno tremendamente gola agli attori di vertice...