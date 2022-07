Carrera Cup Italia | Mugello: fioccano le trovate anti-afa!

Carrera Cup Italia | Mugello: Caglioni doma una "pazza" gara 2

Fra contatti, carambole e due safety car, il giovane pilota di Ombra Racing risponde al compagno di squadra Quaresmini (comunque 3° e sempre più in vetta alla classifica) e si prende la terza vittoria personale superando il poleman Laurini nei minuti finali. Out Bertonelli in un contatto con Strignano (penalizzato), sesto Cerqui in rimonta e seconda volta a punti per Jorge Lorenzo, mentre Cassarà ritrova il successo in Michelin Cup dopo lo sfortunato ritiro di De Amicis e Donzelli non sbaglia in Silver Cup. Prossimo appuntamento dopo la pausa estiva il 16-18 settembre a Vallelunga