Zarco ha incontrato i vertici Ducati oggi a Valencia

Dopo aver terminato la sua esperienza di tre gare con Honda LCR, Johann Zarco è alla ricerca di una soluzione per il suo futuro professionale e tutto suggerisce che nella prossima stagione correrà con una Ducati nella classe regina, anche se resta da determinare in quale squadra.

Il team italiano ha lavorato tutto il fine settimana, dopo aver saputo che per il pilota francese si erano chiuse le porte della Honda. Inizialmente si era parlato di un suo possibile approdo in Avintia, poi si era emersa la possibilità di una girandola di piloti, con Jack Miller nella squadra ufficiale e Zarco al Pramac Racing. Una situazione che avrebbe messo in grande difficoltà Danilo Petrucci, ma che è stata successivamente esclusa.

Tuttavia, con una dichiarazione poco felice, Zarco aveva chiuso ad ogni possibilità di correre con Avintia, che secondo lui non era una squadra di alto livello, nonostante la Casa italiana avesse già dato la sua disponibilità ad investire sull'operazione a livello tecnico ed ingegneristico, anche se tutto indica su una moto 2019.

Questa mattina, però, Zarco è stato per circa un'ora a colloquio con Dall'Igna e con Paolo Ciabatti, rispettivamente direttore generale e direttore sportivo della Ducati, per cercare di convincerlo che gli metterebbero a disposizione una moto competitiva anche in Avintia, dove andrebbe a prendere il posto del ceco Karel Abraham.