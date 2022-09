Video MotoGP | TOP & FLOP: A Motegi Jack va a Mille(r). Pecco, polveri bagna...ia

MotoGP | Taramasso: "Carcassa da alte temperature evoluta rispetto al 2019"

La MotoGP si appresta a tornare in Thailandia dopo tre anni, riscoprendo un circuito dalla caratteristiche molto particolari come quello di Buriram, che quindi ha richiesto anche alla Michelin di fare delle scelte molto specifiche in vista del weekend. Senza dimenticare l'incognita della pioggia, quasi una costante in questa parte del mondo.