Rossi: "Ogni giro perdevo una posizione sul rettilineo"

La partenza aveva illuso, con i primi due giri in testa alla gara di Phillip Island, ma il 400esimo GP di Valentino Rossi si è concluso con un altro risultato deludente. Il "Dottore" ha infatti perso via via posizioni e alla fine si è dovuto accontentare dell'ottavo posto.

In questo caso, però, il pilota della Yamaha riesce a vedere anche il bicchiere mezzo pieno, sottolineando che almeno è rimasto nel trenino che ha battagliato per il podio fino all'ultimo giro, quindi c'è stato almeno un passetto in avanti rispetto alle ultime uscite.

"Correre a Phillip Island è sempre speciale, perché è una pista bellissima. Alla fine sono arrivato attaccato a Miller, che ha fatto il podio. Sono stato più competitivo rispetto agli ultimi weekend. Naturalmente, però, dobbiamo fare meglio, perché il risultato non è fantastico, quindi dobbiamo cercare di avere un po' più grip" ha detto Valentino.

Se non altro, c'è stata la soddisfazione di tornare a comandare una gara, anche se per poco: "E' stato bello partire bene e fare qualche giro davanti nella mia 400esima gara. Peccato che poi non ero abbastanza veloce e sul rettilineo perdevo moltissimo. Mi mancava un po' di grip in uscita, quindi è stata dura, anche se per alcune cose la gara non è stata male".

Il problema nel gruppone della lotta per il podio è che la sua M1 veniva sempre "sverniciata" sul rettilineo di partenza: "Ogni giro perdevo una posizione sul rettilineo, perché eravamo un grande gruppo. Se non ero in grado di riprendermi la posizione nell'arco del giro, ne perdevo un'altra quando tornavamo sul rettilineo, perché ero il più lento del gruppo a livello di velocità di punta. Ma alla fine sono riuscito a guidare in maniera più dolce e a recuperare un paio di posizioni".

Più in generale, dunque, è sempre sul posteriore che manca qualcosa alla sua Yamaha: "Qui abbiamo trovato un buon bilanciamento della moto e in frenata e in inserimento di curva ero messo molto bene con l'anteriore. Però ci mancava un po' di grip al posteriore, che è un po' il tema della seconda parte della stagione, che per il momento non riusciamo a risolvere. Dobbiamo ragionare su questa cosa e dobbiamo cercare di migliorare".

Archiviata l'Australia, è già tempo di pensare alla Malesia, anche se Rossi non si sbilancia su quali debbano essere le sue aspettative: "E' sempre difficile dirlo, perché l'anno scorso a Sepang ero stato molto forte. E' una pista completamente diversa, con condizioni diverse e molto più impegnative dal punto di vista fisico".

Informazioni aggiuntive di Oriol Puigdemont