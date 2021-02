Rossi e la Academy svolgono due giorni di test a Portimao

L’inverno ancora non si è concluso e bisogna attendere marzo prima di rivedere i piloti della MotoGP in sella alle loro moto. Con la cancellazione dei test di Sepang infatti, la classe regina volerà direttamente in Qatar per i primi test pre-campionato. Nel frattempo però, i piloti non restano fermi e girano con moto stradali per tenersi in forma e arrivare preparati al prossimi test.

È il caso di Valentino Rossi e della Academy, che il 3 e 4 febbraio saranno a Portimao per due giorni di prove su moto stradali. Questi test erano già stati programmati lo scorso anno, ma i cambi di programma della Dorna avevano di fatto scombinato i piani. Il nove volte campione del mondo e i piloti della Academy però tornano in pista e lo faranno con le Yamaha R1 e con le Ducati Panigale V4S.

A girare con il Dottore troveremo infatti il suo nuovo compagno di squadra Franco Morbidelli ed entrambi saliranno in sella alla R1. Per i due sarà la prima uscita come piloti che condividono il box, anche se l’esordio ufficiale si avrà alla presentazione del team prima e dei test collettivi successivamente.

Insieme ai due portacolori Yamaha troveremo anche Francesco Bagnaia, all’esordio con il team ufficiale Ducati ed equipaggiato della Panigale V4S. Anche Luca Marini girerà con la moto di Borgo Panigale, il giovane fratello di Rossi debutterà in MotoGP quest’anno e inizierà a mettersi alla prova con la moto stradale in questi due giorni.

Non solo MotoGP: a Portimao gireranno anche Marco Bezzecchi e Celestino Vietti, Stefano Manzi, Niccolò Antonelli e Andrea Migno. Moto2 e Moto3 dunque saranno in pista insieme ai piloti della classe regina e la Academy sbarca al completo sulla pista portoghese.