Ora non ci sono più dubbi: domani mattina Fabio Quartararo dovrà restare a guardare gli altri girare nei primi 20 minuti della FP1 del Gran Premio di Spagna.

Il pilota della Yamaha Petronas aveva presentato appello contro la sanzione che gli era stata inflitta per aver effettuato un test al Paul Ricardo in sella ad una R1, che però montava delle parti non consentite dal regolamente, ma non c'è stato verso di far cambiare idea ai due commissari che dovevano decidere se accettare o rigettare la richiesta.

Nel tardo pomeriggio di ieri, il francese e la sua squadra avevano incontrato Franck Vayssie e Miguel Angel Rodriguez, ammettendo di aver effettivamente utilizzato una moto con le modifiche contestate, ma senza alcun intento di trarne un vantaggio (cosa che era stata riconosciuta anche in primo grado), e chiedendo quindi di modificare la sanzione, permettendogli di scendere in pista per tutta la FP1.

Tuttavia, i commissari non hanno ritenuto che fosse necessario modificare la prima sanzione e quindi l'hanno confermata, per di più senza la possibilità di presentare ulteriori appelli.

