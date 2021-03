Petrucci: "La KTM ha tantissima trazione, forse pure troppa"

Vedere Danilo Petrucci sorridente alla conclusione della sua prima giornata di test in sella alla KTM ha fatto tirare davvero un grande sospiro di sollievo. Da fuori, sembrava che l'adattamento alla RC16 fosse decisamente in salita, perché il pilota di Terni oggi non è riuscito ad andare oltre al 23esimo tempo, staccato di oltre due secondi dal miglior crono dell'Aprilia di Aleix Espargaro.

Eppure Petrux a fine giornata ha parlato di una moto che gli piace, con la quale è riuscito ad instaurare un buon feeling quasi subito, ma sulla quale deve riuscire a trovare un set-up di base, perché la sua stazza è molto differente da quella degli altri piloti della Casa di Mattighofen.

Ha trovato una RC16 che gli piace molto in staccata e che forse ha addirittura troppa trazione. Aspetti su cui deve trovare un bilanciamento per chiudere meglio le curve. Insomma, per essere la prima giornata ha trovato delle indicazioni positive, ma sa anche che c'è tanto lavoro da fare per essere competitivo come i migliori.

Giornata difficile o te la sei solo presa con calma?

"Ho solo cercato di trovare il feeling con la moto. Sicuramente è stata una giornata impegnativa, ma sono contento del feeling che siamo riusciti a trovare. Siamo abbastanza lontani, perché devo trovare un buon set-up che si adatti alla mia taglia: io sono più alto e più pesante di tutti gli altri piloti della KTM. Dobbiamo trovare una base. Oggi abbiamo provato tante cose, alcune hanno funzionato ed altre no, ma sicuramente abbiamo bisogno di lavorare. Sono contento di aver provato la KTM per la prima volta e mi piace molto il motore, soprattutto il modo in cui eroga la potenza, anche se siamo lontani da trovare un buon set-up".

E' la moto che ti aspettavi? La trovi adatta a te?

"E' una moto molto buona in frenata, puoi frenare molto forte. Quello che devo migliorare di più è la velocità di percorrenza, ma anche adattarmi a come chiude le curve. Forse ha troppa trazione: questo è buono, perché puoi aprire il gas e la moto rimane in linea, ma finisce per scaricare l'anteriore e quindi finisco un po' largo. Sono contento della moto, ma credo che abbiamo parecchie cose su cui lavorare. E' solo la prima giornata ed era tanto tempo che non provavo così tante cose".

Dovrai cambiare il tuo stile di guida sulla KTM o pensi che potrai continuare ad essere te stesso?

"Posso essere aggressivo, perché la moto permette di frenare veramente profondo, forse anche troppo. Devo trovare un giusto bilanciamento tra il frenare forte e far girare la moto. Siamo un po' distanti, ma la pista non era neanche in condizioni troppo buone. E' stata una giornata intensa, ma mi è piaciuta".

E' molto diverso il dashboard rispetto a quello che avevi sulla Ducati? Pensi che ti ci vorrà molto per adattarti?

"Ho bisogno di un po' di tempo per capire tutti i pulsanti, perché sono un po' diversi. Per esempio, ho usato i controlli elettronici solo alla fine della giornata, perché prima volevo capire come si comportava la moto. Alla fine, ho fatto il mio miglior tempo con la gomma usata, quindi vuol dire che siamo molto lontani dallo sfruttare il potenziale della moto. Il feeling con la gomma usata non è male, e questo è buono, ma ovviamente però per essere veloce devo capire come sfruttare al meglio la gomma nuova. Due secondi dal primo sono troppi, ma è solo il primo giorno e voglio prendermela con calma per trovare una base".

Qual è l'obiettivo per questi test e per le prime due gare in Qatar?

"Non ne ho ancora fissato uno preciso, ma sicuramente voglio essere più vicino ai migliori ed essere più veloce di oggi. L'ideale sarebbe riuscire ad essere competitivo per la gara, per lottare per le posizioni di vertice".

Che atmosfera hai trovato nel Team Tech3?

"Molto buona. Per me era tutto nuovo, anche la pit board, ma mi hanno aiutato perché l'atmosfera è molto tranquilla. Vogliono veramente aiutarmi e ci sono anche diversi tecnici del team factory che vengono nel nostro box per aiutarmi. Ho trovato veramente un bell'ambiente, che mi piace molto".

