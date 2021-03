Test MotoGP Qatar, Giorno 2: sorpresa Aprilia con Espargaro

La prima vera giornata dei test collettivi di MotoGP in Qatar si è conclusa con una grande sorpresa. Magari qualcuno se la sarebbe aspattata davanti a tutti nello shakedown di ieri, invece l'Aprilia si è messa in cima alla lista dei tempi quando in pista c'era l'intera griglia della classe regina.

Aleix Espargaro ha regalato un esordio da sogno alla nuova RS-GP, alla quale sono bastate appena 57 tornate per staccare il miglior tempo in 1'54"687. Una prestazione che lo ha reso uno dei soli tre piloti capaci di infrangere oggi la barriera dell'1'55".

Oltre a lui lo ha fatto anche il collaudatore della Honda Stefan Bradl, che si è presentato a questi test in Qatar particolarmente in forma e quindi sembra davvero pronto a sostituire Marc Marquez se lo spagnolo dovesse saltare qualche gara all'inizio.

Il tedesco ha girato in 1'54"943, precedendo il campione del mondo in carica Joan Mir, che ha iniziato a lavorare solo nel pomeriggio inoltrato, ma non ci ha messo molto a trovare il ritmo con la sua Suzuki GSX-RR, chiudendo a soli 293 millesimi dalla vetta, con 45 giri all'attivo. Discorso simile anche per il suo compagno di squadra Alex Rins, che però ha chiuso ottavo a poco più di mezzo secondo.

La quarta prestazione l'ha staccata la migliore delle Ducati, che è quella del nuovo pilota ufficiale Jack Miller, rimasto sopra all'1'55" per appena 22 millesimi. Parlando sempre degli uomini di Borgo Panigale, è stata una buona giornata anche per Johann Zarco, sesto al debutto in Pramac, mentre Pecco Bagnaia forse avrebbe sperato in un esordio in Rosso migliore: il piemontese non è andato oltre al 13esimo posto, staccato di otto decimi, ed è anche incappato in una scivolata.

Buona anche la progressione mostrata nel finale da Miguel Oliveira, capace di portare la KTM ufficiale in quinta posizione, con un ritardo di poco meno di quattro decimi, rifilando un distacco di oltre quattro decimi al nuovo compagno di squadra Brad Binder, che invece si è dovuto accontentare della 12esima piazza.

C'è spazio anche per due Yamaha nella top 10 e, ancora una volta, la migliore delle M1 è stata quella meno evoluta, ovvero quella del vice-campione del mondo Franco Morbidelli, autore del settimo tempo in 1'55"174. Tuttavia, nonn è troppo distante la miglior M1 2021, quella di Maverick Vinales, che paga meno di un decimo nei confronti del pilota italiano in nona posizione.

Sono più attardate invece quelle dei due piloti che si sono scambiati di box. L'avventura in Petronas di Valentino Rossi è iniziata con 54 giri di lavoro e la 14esima prestazione in 1'55"584, a poco meno di nove decimi. Fabio Quartararo è nella sua scia con la M1 del factory team, ma con i suoi 69 giri è stato uno di quelli che hanno girato di più oggi.

Davanti a loro troviamo le due Honda del Team LCR, con Alex Marquez che è stato capace di chiudere in decima posizione, nonostante sia incappato anche in una scivolata senza conseguenze, tallonato proprio dal compagno di squadra Takaaki Nakagami. Bisogna invece scorrere la classifica fino alla 17esima posizione per trovare la RC213V ufficiale di Pol Espargaro: lo spagnolo sembrava aver trovato subito un buon feeling con la sua nuova moto, ma poi si è un po' plafonato e via via ha perso posizioni.

Alle sue spalle troviamo il migliore dei rookie, che oggi è stato Jorge Martin: lo spagnolo del Pramac Racing si è migliorato costantemente nel corso della giornata e alla fine ha chiuso 18esimo con un 1'56"147 che lo pone a poco meno di un secondo e mezzo dalla vetta, ma con il quale ha rifilato a sua volta quasi mezzo secondo ad Enea Bastianini. Più staccato invece Luca Marini.

Purtroppo è parso in grande difficoltà nel suo adattamento alla KTM anche Danilo Petrucci. Il pilota di Terni ha iniziato a girare piuttosto presto, ma ha faticato a migliorare le proprie prestazioni, anche se nel finale di giornata è riuscito almeno a ridurre il gap nei confronti del compagno di box Iker Lecuona, anche se quello nei confronti della miglior RC16 di Oliveira rimane piuttosto pesante.