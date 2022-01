MotoGP | Il 2022 della Honda è già iniziato con Bradl a Jerez

Non c'erano solamente i piloti del Mondiale Superbike in pista a Jerez de la Frontera questa settimana. La due giorni andalusa ha di fatto riacceso i motori anche per la MotoGP, con la Honda che ne ha approfittato per diventare la prima a darsi da fare in questo 2022 con il collaudatore Stefan Bradl.

Dopo le due annate deludenti del 2020 e del 2021, la Casa giapponese ha rivisto radicalmente la RC213V e sembra non voler lasciare proprio nulla al caso. Il tedesco sarà in pista anche a Sepang da lunedì prossimo, nello shakedown riservato a rookie e collaudatori, ma gli uomini della HRC hanno preferito iniziare a mettersi avanti con i lavori.

L'obiettivo, evidentemente, è che sia tutto pronto quando sarà la volta dei due piloti titolari, Marc Marquez e Pol Espargaro, che saliranno in sella il 5 febbraio sempre sul tracciato malese. Del resto, con appena cinque giornate di test a disposizione, tre delle quali sull'inedito tracciato indonesiano di Mandalika, non ci si può permettere di sprecare neanche un minuto.

A maggior ragione dopo il sospiro di sollievo che la Honda ha potuto tirare sulle condizioni di Marquez, la cui presenza in Malesia era ancora in dubbio fino ad una decina di giorni fa a causa del problema di diplopia (vista sdoppiata) accusato lo scorso ottobre dopo un incidente durante un allenamento con una moto da off-road, che lo aveva costretto a saltare le ultime due gare del 2021.

Il pilota di Cervera è tornato a guidare prima una moto da cross e poi una RC213V-S, la moto stradale più simile alla MotoGP della gamma Honda, sul tracciato di Portimao senza accusare alcun problema alla vista. Motivo per cui, dopo un ultimo consulto con i medici, la HRC ha annunciato nella giornata di mercoledì che sarà regolarmente in pista a Sepang.

Avendo un grande bisogno dei suoi feedback per tornare al ruolo di protagonista che ha perso nell'ultimo biennio, ecco perché la Casa dell'Ala dorata vuole che sia tutto pronto quando Marc scenderà in pista ed ha quindi sfruttato anche questa ulteriore opportunità con Bradl.