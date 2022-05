MotoGP | Dall'Igna: "Bastianini o Martin? Bisogna ancora aspettare"

La stagione europea della MotoGP è entrata nel vivo e, anche se quest'anno sembra esserci apparentemente più calma rispetto agli ultimi anni, inizia a bollire qualcosa in pentola sul fronte del mercato. I temi caldi non mancano.

Su tutti quello legato al futuro di Fabio Quartararo, che non ha ancora deciso se proseguire il suo rapporto con Yamaha e provare a guardare altrove, anche se nel corso del weekend Lin Jarvis ha rivelato che spera di riuscire a chiudere un accordo con il francese entro la fine di giugno.

L'altra sella rovente è quella della seconda Ducati ufficiale, per la quale sembra che la conferma di Jack Miller sia ormai un'opzione più che remota e in lizza ci sarebbero sostanzialmente due piloti che fanno già parte dell'orbita della Casa di Borgo Panigale, Enea Bastianini e Jorge Martin.

Lo spagnolo è stato Rookie of the Year lo scorso anno, ma ha vissuto un avvio di stagione travagliato, con tante cadute e qualche lampo come due pole position ed il podio in Argentina. Più brillante invece l'inizio del portacolori del Gresini Racing, saltato dalla GP19 alla GP21, con la quale è riuscito a trionfare sia in Qatar che in Texas.

Proprio il pilota romagnolo, nel corso del weekend di Jerez, ha anticipato di aver ricevuto un'offerta da Ducati per avere un pacchetto ufficiale per il 2023, che però non indica ancora in quale squadra. Stessa situazione in cui dovrebbe trovarsi anche il madrileno, stando a quanto il direttore generale di Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, ha confermato ai microfoni di Sky Sport MotoGP HD.

"Sicuramente bisogna aspettare ancora qualche gara. Sono due piloti che meritano entrambi un trattamento da ufficiali per quello che hanno fatto vedere in questi due anni e questo è già sicuro. Per dove collocarli e come organizzarci per il prossimo anno, abbiamo ancora un po' di tempo davanti per poterci pensare", ha detto Dall'Igna.

Quando poi gli è stato domandato se teme che quello "scartato" dal team ufficiale possa decidere di cambiare marchio, ha aggiunto: "Questa è sempre una possibilità evidentemente, ma io penso che nelle corse la continuità paghi, quindi un pilota che fa bene con una moto prima di cambiare è giusto che ci pensi non due, non tre, ma quattro o cinque volte".