MotoGP | Test Jerez: Zarco comanda in mattinata

La MotoGP non ha veramente momenti di tregua nella stagione 2022. Appena archiviato il Gran Premio di Spagna, con il ritorno alla vittoria di Pecco Bagnaia, i piloti della classe regina sono subito tornati in pista a Jerez de la Frontera per una delle pochissime giornate di test collettivi che avranno a disposizione in questa stagione.

La giornata è più fredda rispetto a ieri, ma i tempi per il momento non sono affatto male, perché alle ore 13 davanti a tutti si è issata la Ducati di Johann Zarco, con il francese che è arrivato vicino ad infrangere il muro dell'1'37" con un 1'37"136.

Nella sua scia c'è la KTM di Brad Binder, staccata di 158 millesimi, e nel box della Casa austriaca sembra che ci possa essere parecchio materiale da provare, visto che nelle ultime gare il trend ha iniziato ad essere decisamente meno brillante dell'avvio stagionale.

Terzo tempo per il leader iridato Fabio Quartararo, con la Yamaha che dovrebbe aver portato un nuovo forcellone volto a provare a trovare un po' più di grip, visto che il motore, il vero punto debole della M1, è purtroppo congelato fino al termine della stagione.

Quarta piazza per la Honda di Pol Espargaro e in casa HRC si sta lavorando intensamente soprattutto nel lato del box di Marc Marquez, al momento 11° con 32 giri all'attivo. L'otto volte campione sta cercando in tutti i modi di costruire il feeling con la nuova RC213V e tra le varie prove ha utilizzato anche la vecchia veste aerodinamica.

Parlando sempre di Honda bisogna segnalare la brutta caduta di cui è stato vittima Takaaki Nakagami alla curva 1, che ha portato anche all'esposizione della bandiera rossa perché il pilota della Honda LCR è arrivato ad urtare gli airfence. Il giapponese sta bene, ma sarà trasferito a Barcellona per accertamenti, perché sente dolore al legamento del ginocchio sinistro.

In quinta posizione troviamo poi la Ducati di Jack Miller, mentre quella di Bagnaia è solamente in decima piazza, staccata di sei decimi. Il piemontese però oggi non dovrebbe girare troppo, nell'ottica di preservare la spalla destra che ha spremuto abbastanza nella gara di ieri.

Davanti a lui ci sono le due Suzuki, alla ricerca di un maggior feeling con l'anteriore dopo le difficoltà incontrate nel fine settimana: al momento Joan Mir occupa la sesta posizione, mentre Alex Rins è in ottava. Tra di loro c'è invece Aleix Espargaro, alla ricerca di soluzioni alla frizione per migliorare la partenza, che sembra l'unico vero tallone d'Achille della RS-GP al momento.

Oggi non è escluso che lui ed il compagno di squadra Maverick Vinales possano anche salire sulla moto laboratorio che ha utilizzato il collaudatore Lorenzo Savadori nel weekend. In mattinata però anche il pilota di Roses è caduto alla curva 7, fortunatamente senza particolari conseguenze.

I tempi alle ore 13

Pos Pilota Moto Tempo Giri 1 Johann Zarco Ducati 1’37”136 35 2 Brad Binder KTM 1’37”294 30 3 Fabio Quartararo Yamaha 1’37”504 37 4 Pol Espargaro Honda 1’37”556 45 5 Jack Miller Ducati 1’37”727 30 6 Joan Mir Suzuki 1’37”756 40 7 Aleix Espargaro Aprilia 1’37”774 10 8 Alex Rins Suzuki 1’37”778 43 9 Enea Bastianini Ducati 1’37”802 35 10 Pecco Bagnaia Ducati 1’37”807 24 11 Marc Marquez Honda 1’37”940 32 12 Marco Bezzecchi Ducati 1’38”119 25 13 Franco Morbidelli Yamaha 1’38”135 44 14 Maverick Vinales Aprilia 1’38”259 37 15 Alex Marquez Honda 1’38”270 34 16 Jorge Martin Ducati 1’38”287 32 17 Takaaki Nakagami Honda 1’38”289 16 18 Andrea Dovizioso Yamaha 1’38”302 31 19 Miguel Oliveira KTM 1’38”354 29 20 Fabio Di Giannantonio Ducati 1’38”582 33 21 Remy Gardner KTM 1’38”589 30 22 Luca Marini Ducati 1’38”673 39 23 Lorenzo Savadori Aprilia 1’38”927 18 24 Darryn Binder Yamaha 1’38”939 44