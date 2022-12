MotoGP | Crutchlow: "Non pensavo che essere tester Yamaha fosse così complicato"

Dopo il ritiro dalle corse a tempo pieno alla fine del 2020, Cal Crutchlow si è unito alla Yamaha - con cui ha debuttato in MotoGP nel 2011 con Tech3 - come collaudatore ufficiale. Il britannico svolge test privati per la Yamaha sia in Europa che in Giappone ed è anche il suo primo pilota di riserva, che disputerà le ultime sei gare del 2022 con la RNF dopo il ritiro di Andrea Dovizioso dopo il Gran Premio di San Marino.

In un'intervista esclusiva a Motorsport.com, Crutchlow ha rivelato che "ho 27 persone che vengono a un test, è uno sforzo completo" e la Yamaha ha generalmente "quattro box pieni di roba". Ma questo rende il suo lavoro più difficile, perché se nessuno degli aggiornamenti funziona, "non posso fare nulla".

Parlando del suo ruolo, ha detto: "È un ruolo importante. È un ruolo piuttosto difficile. Non pensavo che sarebbe stato così difficile come lo è dal punto di vista del fatto che posso ancora guidare la moto, sono ancora veloce, sono ancora in grado di fare il mio lavoro molto bene. E ho sempre avuto un'ottima capacità di percepire qualcosa molto velocemente”.

Cal Crutchlow, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Per molti altri ordini ci mettevo una giornata intera, avrei potuto dire loro le stesse cose in pochissimo tempo ed è per questo che credo che la Yamaha mi abbia scelto come collaudatore. Il problema è che non sono mai stato abbastanza veloce per essere sempre davanti in MotoGP, ma è così che funziona. Questi ragazzi che sono davanti, per la maggior parte del tempo non si preoccupano, vogliono solo andare il più veloce possibile”.

"Quindi, questo rende il lavoro difficile perché voglio migliorare le cose per i ragazzi con cui lavoro, e si prova un senso di soddisfazione quando fanno bene, come l'anno scorso, quando Fabio Quartararo ha vinto il titolo, ma l'ha fatto con una moto che non era la migliore in circolazione. Ma questo rende anche il lavoro difficile, perché se la moto non migliora, allora non posso fare nulla, perché sono gli ingegneri che devono portare i pezzi e tu devi valutarli. Ma i piloti fanno la stessa selezione che faccio io. Solo che devono farlo in una sessione".

A novembre Crutchlow ha dichiarato a Motorsport.com di non aver mai visto la Yamaha lavorare così duramente nello sviluppo della moto 2023, dopo una campagna difficile in cui Quartararo non è riuscito a difendere il suo titolo. Tuttavia, mentre il nuovo motore Yamaha è stato elogiato da Quartararo durante il test di Misano di settembre, egli è rimasto perplesso dal fatto che non funzionasse bene durante il test post-gara di Valencia di novembre. Crutchlow continuerà a essere il collaudatore della Yamaha per il 2023, prima di assumere un nuovo ruolo nel 2024, anche se non ha ancora rivelato quale sarà.