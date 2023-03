MotoGP | Bastianini ko per scapola fratturata, salta l'Argentina

L’inizio della stagione 2023 è a doppia faccia per Ducati, che da una parte festeggia la vittoria della prima Sprint Race della storia con Pecco Bagnaia, mentre dall’altra chiude la saracinesca del box di Enea Bastianini. Proprio il #23 infatti inizia la sua avventura con i colori ufficiali non nel migliore dei modi: durante la gara breve odierna, è finito nella ghiaia a seguito di un incidente con Luca Marini, rimediando la frattura della scapola destra.

Brutta tegola per Ducati e per il pilota romagnolo, che conclude in anticipo il fine settimana. Portato al centro medico per un controllo dopo la caduta, è stato portato all’ospedale di Portimao per ulteriori accertamenti. Sarà dunque unfit non solo per la gara di domani, ma anche per il secondo appuntamento della stagione a Termas de Rio Hondo, in Argentina.

In forse c’è anche il Gran Premio delle Americhe ad Austin, ma si deciderà solo dopo gli esami medici. Le speranze riposte da Davide Tardozzi nel vederlo in pista la prossima settimana sono sfumate a seguito degli approfondimenti, che hanno dato lo stop a Bastianini. Ducati ha infatti annunciato tramite i profili social ufficiali che il pilota #23 salterà la tappa in Sudamerica, in programma la prossima settimana.

"Auguriamo una pronta guarigione a Bastianini! A seguito dell'infortunio di oggi, Enea sarà costretto a saltare la gara di domani e quella della prossima settimana in Argentina. L'evoluzione delle sue condizioni determinerà il suo ritorno in pista. Torna presto, Enea!!!". Così si legge nel post di Ducati Corse, che correda il tweet con una foto di Bastianini con la spalla immobilizzata

In base al tipo di frattura che verrà evidenziata negli accertamenti, si deciderà se operare o meno. A spiegarlo è proprio Davide Tardozzi, che riferisce il bollettino medico ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Hanno portato Enea all’ospedale di Portimao per fare ulteriori valutazioni e dovranno indicare se la frattura è composta o meno. Qualora fosse scomposta, il Dottor Angel Charte ha detto che bisognerà operare”.

Enea Bastianini, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Dopo Termas è il turno di Austin, terreno di caccia di Enea. Tuttavia, anche la gara di Austin è in forse e tutto dipenderà dall’eventuale operazione e dai tempi di recupero, che ancora non si conoscono: “Gli Stati Uniti? Enea lì è molto forte, quindi speriamo di farcela. Non conosco i tempi di recupero, spero che ci sia quantomeno in Texas, perché Enea ad Austin è l’uomo che può battere Marquez. Spero che anche Pecco lo possa battere, ma al di là di questo ho una forte speranza”, conclude Tardozzi.