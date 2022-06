MotoGP | Assen, Libere 1: Miller svetta nel diluvio, Yamaha indietro

La pioggia è stata la grande protagonista della prima sessione di prove libere del Gran Premio d'Olanda di MotoGP. Un vero e proprio nubifragio si è abbattuto sul circuito di Assen, ma i piloti della classe regina non si sono tirati indietro, abbassando costantemente i loro tempi fino alla bandiera a scacchi.

Non deve stupire che alla fine il più veloce sia stato uno degli specialisti del bagnato. Anzi, forse quello con la S maiuscola, ovvero Jack Miller. Il pilota della Ducati ha messo tutti in fila con un crono di 1'42"589 realizzato al penultimo dei suoi 14 passaggi.

La sorpresa però è che alle sue spalle c'è Joan Mir, che invece è sempre stato uno che la pioggia non l'ha mai amata particolarmente. Nonostante una divagazione nella ghiaia della curva 1, il maiorchino della Suzuki si è fermato a soli 109 millesimi dal ducatista.

Con l'asfalto bagnato hanno rialzato la testa anche le Honda, andando ad occupare la terza e la quarta posizione con Pol Espargaro ed Alex Marquez, staccati entrambi di poco più di tre decimi. Interessante soprattutto la zampata del fratello d'arte, vicino alla firma con Gresini per il 2023, che proprio sul bagnato aveva colto il suo primo podio in MotoGP, a Le Mans nel 2020.

Tra i piloti in lizza per il titolo quello che se l'è cavata meglio è stato Aleix Espargaro, autore di un buon quinto tempo con la sua Aprilia, a 441 millesimi. Al momento, oltre a lui, in Q2 ci sarebbe solamente Johann Zarco, ottavo. Il francese del Prima Pramac Racing ha chiuso alle spalle anche della KTM di Miguel Oliveira, quest'anno già vincitore nel diluvio di Mandalika, ed alla Suzuki di Alex Rins, che in queste condizioni chiaramente patisce molto meno per l'infortunio al polso sinistro che gli ha impedito di correre domenica scorsa al Sachsenring.

A completare la top 10 c'è la Ducati gemella di quella di Zarco, quella di Jorge Martin, anche lui alle prese con il recupero da un'operazione di tunnel carpale, e l'Aprilia di Maverick Vinales. Al momento quindi sarebbe costretto a passare dalla Q1 Pecco Bagnaia, accreditato dell'11° tempo a 835 millesimi e tallonato dall'altra Ducati di Fabio Di Giannantonio.

Come spesso accade con la pioggia, sembrano piuttosto in difficoltà le Yamaha: la migliore delle M1 è quella di Franco Morbidelli in 15° posizione, mentre il leader iridato Fabio Quartararo ha chiuso 17° a 1"6. Con i suoi 13 giri, però, "El Diablo" è uno di quelli che hanno girato meno ed evidentemente ha pensato che fosse meglio cercare di stare lontano dai guai.

Poco più avanti di lui c'è Marco Bezzecchi, 14° con la Ducati di Mooney VR46 nonostante una scivolata alla curva 1. Stesso punto in cui è finito a terra in maniera piuttosto rovinosa anche Enea Bastianini. Il weekend è iniziato in salita per il portacolori del Gresini Racing, che si ritrova ultimo nonostante abbia ritrovato il capo tecnico Alberto Giribuola, guarito dal COVID.

Non è andata tanto meglio comunque a diversi piloti italiani, con Andrea Dovizioso che occupa la 21° posizione davanti a Lorenzo Savadori, tornato come wild card con l'Aprilia. Stupisce però vedere quest'ultimo così indietro, perché solitamente sul bagnato è sempre stato molto competitivo. 24° tempo, infine, per Luca Marini, che paga poco meno di 3".