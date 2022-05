MotoGP 2022 | Gli orari TV di Sky e TV8 del GP di Francia

Dopo una settimana di riposo, la MotoGP è pronta a riprendere il suo cammino a casa di Fabio Quartararo. Questo fine settimana si disputa infatti il Gran Premio di Francia, sul Circuito Bugatti di Le Mans. Lo scorso anno a vincere fu Jack Miller, bravissimo a sfruttare la sua grande sensibilità in una difficilissima gara "flag to flag", che aveva fatto vittime illustri come Marc Marquez, finito ruote all'aria quando era al comando.

Sul tracciato transalpino il meteo può sempre variare in maniera molto repentina, quindi sarà sicuramente una delle variabili da tenere in considerazione. In caso di asciutto sarebbe invece lecito attendersi un altro duello tra il leader del Mondiale, che è anche il padrone di casa, e Pecco Bagnaia, che a Jerez sembra aver finalmente trovato la chiave per sfruttare il potenziale della Desmosedici GP22.

Sulla carta, le caratteristiche della pista potrebbero essere congeniali anche alla Suzuki, ma soprattutto bisognerà vedere come reagiranno Joan Mir ed Alex Rins alla notizia dell'uscita di scena della Casa di Hamamatsu al termine della stagione. Uno scenario che per loro vuol dire dover cominciare a pensare al mercato oltre che alla pista.

Sono tanti però i piloti che proveranno ad essere protagonisti in questo settimo appuntamento, che segna lo smarcamento del primo terzo di stagione. Non si possono non citare Aleix Espargaro e l'Aprilia, secondi nel Mondiale a soli 7 punti da "El Diablo", ma anche Marc Marquez, che in Andalusia ha sfiorato il primo podio stagionale e sicuramente vorrà riprovarci. Senza dimenticare poi Enea Bastianini, fin qui l'unico in grado di vincere due volte nel 2022.

MotoGP 2022: gli orari del Gran Premio di Francia

Anche per il weekend di Le Mans il format sarà quello tradizionale dei round europei del Motomondiale, con la MotoGP a cavallo delle due classi addestrative nelle giornate di venerdì e sabato e poi in gara alle 14 domenica. Come già accaduto anche a Jerez, in pista ci sarà anche la MotoE, che disputerà due gare, una sabato ed una domenica. Di seguito, ecco il programma completo del fine settimana:

Venerdì 13 maggio

FP1 MotoE: 8:25-8:45

FP1 Moto3: 9:00-9:40

FP1 MotoGP: 9:55-10:40

FP1 Moto2: 10:55-11:35

FP2 MotoE: 12:35-12:55

FP2 Moto3: 13:15-13:55

FP2 MotoGP: 14:10-14:55

FP2 Moto2: 15:10-15:50

Qualifiche MotoE: 16:50-17:20

Sabato 14 maggio

FP3 Moto3: 9:00-9:40

FP3 MotoGP: 9:55-10:40

FP3 Moto2: 10:55-11:35

Qualifiche Moto3: 12:35-13:15

FP4 MotoGP: 13:30-14:00

Qualifiche MotoGP: 14:10-14:50

Qualifiche Moto2: 15:10-15:50

Gara 1 MotoE: 16:25

Domenica 15 maggio

Warm-Up Moto3: 9:00-9:10

Warm-Up Moto2: 9:20-9:30

Warm-Up MotoGP: 9:40-10:00

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:20

Gara MotoGP: 14:00

Gara 2 MotoE: 15:30

MotoGP 2022: come posso vedere il GP di Francia

Sky Sport MotoGP HD (Canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend (ad eccezione delle libere della MotoE).

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): sintesi delle qualifiche e differita delle gare.

Sabato 14 maggio: sintesi delle qualifiche di Moto3, MotoGP e Moto2 alle 15:30; gara 1 MotoE alle 17:00.

Domenica 15 maggio: gara Moto3 alle xx:xx; gara Moto2 alle xx:xx; gara MotoGP alle xx:xx; gara MotoE alle xx:xx.

MotoGP 2022: i LIVE di Motorsport.com del GP di Francia

Sabato 30 aprile

FP4 e Qualifiche MotoGP: dalle ore 13:00

Domenica 1 maggio

Gara MotoGP: dalle ore 13:30

MotoGP 2022: scopriamo il circuito di Le Mans

Cinque curve a sinistra e nove a destra compongono il circuito di Bugatti, che si trova cinque chilometri a sud della città di Le Mans e 200 chilometri a sud-ovest di Parigi. Questa pista iconica è stata sede del Gran Premio dalla fine degli anni '60.

Lunghezza della pista

4.2 km Larghezza della pista

13 m Curve 14 Rettilineo più lungo

674 m Anno di costruzione

1965 MotoGP 2022: i record di Le Mans Piloto Año Record Alex Marquez (LCR) 2021 Velocità massima 323.7km/h Johann Zarco (Monster Yamaha Tech3) 2018 Best pole 1'31"185 Maverick Vinales (Movistar Yamaha MotoGP) 2017 Giro veloce in gara 1'32"309