MotoGP | Bastianini: "Non essere nella VR46 ha reso tutto più difficile"

Quando vedi Enea Bastianini in pantaloncini e maglietta, muoversi lentamente nel paddock della MotoGP, hai la sensazione che non sia nel suo habitat naturale, che il suo posto sarebbe su una spiaggia del Pacifico, con una tavola da surf e il sole che abbronza la sua faccia da ragazzo ribelle.

Tuttavia, a soli 24 anni e alla sua seconda stagione nella classe regina, il riminese ha stupito il mondo conquistando la vittoria nella sua prima gara con il rifondato Gresini Racing Team in Qatar. Poi ha confermato il suo status di rivelazione e contendente al titolo essendo l'unico pilota finora capace di ripetere la vittoria al Gran Premio delle Americhe, rendendo chiaro che nonostante la sua immagine da surfista hippie il suo posto non è sotto una palma, ma piuttosto su un podio. Nonostante non gli piacciano le interviste, Motorsport.com ha avuto l'opportunità la scorsa settimana a Jerez per avere una lunga e piacevole conversazione con "Bestia".

Sono passati due mesi dalla tua prima vittoria in MotoGP, quindi guardando indietro qual è la prima cosa che ti viene in mente di quel giorno?

"Una grande sensazione, un'esplosione di emozioni, nessuno se lo aspettava. È vero che dopo le qualifiche di sabato sentivo di poterlo fare, ma finché non sei in gara non sai come andrà a finire. È stato un giorno magico per tutta la squadra".

La vittoria è stata simbolica perché è stata la prima per la Gresini Racing in MotoGP dopo la morte di Fausto, ma anche la prima per un pilota italiano dopo il ritiro di Valentino Rossi. Il motociclismo italiano ha bisogno di un punto di riferimento dopo la partenza del #46?

"Il ritiro di Valentino ha certamente lasciato un vuoto enorme in Italia ed è logico cercare qualcuno che prenda il suo posto, anche se quello che ha fatto è unico e irripetibile. È ovvio che vorrei, non dico che vorrei prendere il suo posto, ma vorrei essere il pilota italiano di riferimento. Sarebbe certamente un grande risultato per me".

La icónica foto del podio de Qatar, con Enea Bastianini y Nadia Padovani, la viuda de Fausto Gresini Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bastianini è senza dubbio uno dei piloti italiani più forti e riconosciuti in questo momento, ma è uno dei pochi piloti che non ha mai fatto parte della VR46 Academy di Valentino. Perché non hai mai fatto parte del "clan Rossi"?

"In realtà quando sono arrivato nel Mondiale (2014) l'Academy era agli inizi e non sentivo il bisogno di essere lì, dato che ero già nel campionato, a differenza di altri ragazzi che forse non erano ancora arrivati al Mondiale. Conoscevo Fausto (Gresini) e tutta la sua squadra, mi sono sempre trovato bene con loro e mi piaceva allenarmi da solo. Diciamo che era un modo di pensare un po' strano, perché la proposta di Valentino di andare a correre per lui c'era. Ma ho preferito andare per la mia strada sapendo com'era il mio carattere, soprattutto quando ero giovane, ora sono cresciuto e cambiato, ma quando ero bambino ero molto, molto testardo".

Ti sei mai pentito di aver preso questa decisione?

"No, no. Penso di aver preso la decisione giusta".

Quindi per te è più credibile essere arrivato qui non essendo un protetto di Rossi?

"In realtà è stato sicuramente difficile. La VR46 è una potenza molto grande nel Mondiale e crescere da solo, senza poter contare sull'aiuto di nessuno o allenarmi con altri piloti o ricevere consigli da Valentino, ha reso tutto più difficile per me. In ogni caso, non è stato un problema per me, il merito è stato mio e delle persone che hanno creduto in me dal primo momento, come Fausto".

Bastianini ha fatto il salto alla MotoGP nel 2021 come campione del mondo della Moto2. Cosa ti ha reso più felice, quel titolo mondiale o vincere la gara in Qatar?

"È difficile da dire perché sono state due emozioni molto forti, una perché si realizza un sogno e l'altra perché ti senti realizzato come pilota. Quando vinci una gara in MotoGP dici: 'bene, è così, hai raggiunto il massimo a cui un pilota può aspirare'".

Sei sempre stato un pilota veloce e speciale, ma nei tuoi primi sei anni nel Mondiale (2014-2019) hai ottenuto solo tre vittorie. La "Bestia" si è scatenata nel 2020, con il titolo della Moto2, e soprattutto all'inizio della stagione 2022. Come sei passato dall'essere un pilota qualunque ad un vincitore di gare ed a un contendente al titolo?

"Non lo so, di sicuro il mio più grande salto l'ho fatto in Moto2, quando sono passato alla Italtrans (2019). Ho capito il mio vero potenziale e ho iniziato a credere un po' di più in me stesso. Ho capito che non si arriva da nessuna parte solo con il talento, servono altre cose, ho cercato di cambiare il mio metodo di lavoro a casa e anche l'approccio al Gran Premio nel box. Il titolo Moto2 è stato un grande risultato e nel 2021, con Avintia, siamo riusciti a raggiungere risultati incredibili, credendoci sempre ed essendo consapevole del mio potenziale e anche di quello della squadra".

Enea Bastianini en el paddock de Jerez Photo by: Germán Garcia Casanova

Si è sempre detto che Bastianini è un pilota con molto talento ma poca voglia di lavorare, è vero?

"Sì, è vero. Diciamo che ho sempre vissuto il motociclismo come un divertimento. Diciamo che mi piaceva lavorare il meno possibile, ma non perché non mi piacesse lavorare, ma perché pensavo di non averne bisogno e pensavo 'quello che faccio è sufficiente' (ride). Poi ho capito che non era proprio così. Fortunatamente penso di essermi evoluto molto nella mia carriera, penso di aver capito due o tre anni fa quale fosse la chiave per diventare un pilota importante e competitivo".

Con due vittorie, sei quello che ha vinto di più quest'anno: ti vedi come un candidato al titolo?

"Penso che sia possibile, ma sarà molto difficile perché quest'anno il livello è molto alto, tra finire primo o quinto in una gara c'è solo uno schiocco di dita. Sarà importante essere costante, non fare errori come quello di Portimao (è caduto) e fare sempre punti".

Quando non puoi vincere, la chiave è finire tra i primi cinque...

"L'obiettivo è quello di rimanere sempre nella top 5, ma non è facile. A Portimao avrei dovuto essere contento di una sesta o settima posizione, e non andare a cercare quello che non avevo".

Un pilota di un team privato non ha mai vinto il titolo della MotoGP, questo può cambiare?

"Abbiamo una moto molto veloce e penso che, con il supporto della Ducati, e continuando a lavorare con calma, un team privato può diventare campione della MotoGP".

In un mondo utopico in cui tu potessi correre contro cinque o sei piloti della storia del motociclismo, chi sceglieresti?

"Casey Stoner (si lascia andare, senza esitazione, prima di pensare per qualche secondo e continuare), Marc (Marquez), anche se sappiamo che posso correre contro di lui ora. Mi piacerebbe molto Kevin Schwantz, anche Mick Doohan, 'SIC' (Marco Simoncelli) e l'ultimo... (pensa), anche Valentino, ovviamente. L'avevo dato per scontato".

