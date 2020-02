Marquez: "Vorrei ripetere il 2019, migliorarlo non posso"

Ricomincio da capo. Si chiamava così un film in cui Bill Murray riviveva in continuazione il "Giorno della Marmotta". Deve essere qualcosa di simile alle sensazioni che ha provato oggi a Jakarta Marc Marquez, durante la presentazione ufficiale del Repsol Honda MotoGP Team.

E' vero che 12 mesi fa accanto a lui c'era Jorge Lorenzo, per quello che avrebbe dovuto essere il "dream team", ma che a conti fatti si è rivelato un enorme fallimento, mentre stamani al suo fianco c'era la RC213V con il numero 73 del fratello Alex. L'anno scorso poi la location della presentazione era stata la sede madrilena dello sponsor principale del team.

Riavvolgendo il calendario di un anno, il punto in comune, però, è il dolore alla spalla. Lo scorso febbraio era reduce da un'operazione a quella sinistra, mentre a novembre è stata la destra ad andare sotto ai ferri del chirurgo, per un intervento sulla carta più semplice, ma che in realtà si è rivelato più brigoso per quanto riguarda il recupero.

Inevitabilmente, si è parlato soprattutto delle sue condizioni fisiche, visto che tra due giorni dovrà tornare in pista a Sepang per i primi test collettivi della stagione, ma soprattutto che tra un mese ci sarà la prima gara in Qatar. L'obiettivo è di essere cauti in questa prima fase, per arrivare al 100% o quasi a Losail.

"E' vero che l'operazione sembrava più semplice, ma alla fine non lo è stata e il recupero è stato anche più complicato. In ogni caso ho lavorato molto duramente nelle ultime settimane per cercare di arrivare ai test in Malesia in buone condizioni" ha spiegato Marc.

"Ora diciamo che sono intorno al 70%. C'è ancora qualche problemino sulla spalla destra, ma ho avuto l'opportunità di tornare a guidare una moto, anche se solo per pochi giri. La strategia per il test in Malesia sarà quella di trovare un buon compromesso tra me e la moto. Devo trovare un buon ritmo e provare le cose più importanti, perché non credo che sarò in grado di fare troppi giri" ha aggiunto.

Quando poi gli è stato domandato se teme che questo possa essere un problema anche a lungo termine, ha proseguito: "E' vero che c'è qualche problema, ma lo è anche il fatto che sto migliorando ogni settimana. Un mese fa era un problema bello grosso, ma la situazione è in continuo miglioramento, quindi il mio obiettivo è di arrivare al 100% per la gara in Qatar".

"L'anno scorso avevo più o meno lo stesso problema, ma si è risolto bene. Anche l'anno scorso in Malesia la situazione era complicata, ma poi non ho avuto alcun problema a finire la gara in Qatar. La mia speranza è che possa andare così anche quest'anno, perché ho lavorato bene con il fisioterapista. Ora però è il momento di lavorare anche con il team e provare le cose che ha portato la Honda in Malesia e trovare una buona base".

Nonostante un avvio complicato, il 2019 è stato un anno magico per lui, nel quale ha conquistato praticamente da solo la Tripla Corona per la Honda, mettendosi in bacheca l'ottavo titolo iridato in assoluto ed il sesto nella classe regina. Il tutto con un bottino di ben 12 vittorie. Per questo Marc non pretende di fare meglio, ma spera almeno di ripetersi.

"Il 2019 è stata la mia miglior stagione in assoluto, sono stato costante e veloce in tutte le condizioni. In questa stagione voglio provare a ripetermi. Non posso dire di migliorarmi, ma ripetermi, perché è stata una stagione davvero buona, ma sappiamo che in Qatar ripartiamo tutti da zero in classifica".

"Proverò ad affrontare ogni fine settimana con la mentalità giustà, lottando per il podio e cercando di fare i punti necessari ad essere in cima alla classifica a fine campionato" ha concluso.