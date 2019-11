Marquez: "Quartararo fa qualcosa che io non riesco a fare"

Anche se nella classifica combinata della prima giornata Marc Marquez ha chiuso al sesto posto (1'59"517), il pilota della Honda non ha fatto un time attack nella sessione pomeriana. Si spiega così il 2'00"215 che gli è valso il 13esimo posto nella FP2.

In ogni caso, Marquez è riuscito ad inserirsi nella top 10 con il tempo che aveva realizzato in mattinata, quindi se domani dovesse piovere non dovrà passare dalla Q1.

"A Sepang, la Suzuki e la Yamaha stanno andando molto bene, ma anche noi non siamo male. Quartararo ha fatto un giro clamoroso, ma in vista della gara il più pericoloso è Maverick" ha analizzato il catalano a fine giornata.

Il #93 si riferiva al giro impressionante che ha fatto il francese della Yamaha Petronas, facendo segnare il nuovo record del tracciato di Sepang in 1'58"576.

"Fabio va molto forte sul giro secco fin dal pre-campionato, anche se fortunatamente in gara non riesce a mantenere la stessa velocità. Lo studio in video e so cosa fa. Non posso dirlo, ma non riesco ancora a farlo" ha rivelato il pilota della Honda in modo criptico.

"La Yamaha è la moto che è cresciuta di più ed è più completa in questa seconda parte della stagione" ha aggiunto.

Marc ha sottolineato un aspetto della M1 che in questo momento sembra fare la differenza.

"Il grip della Yamaha è incredibile, quando li segui, ti domandi come possano averlo" ha detto.

Sui dubbi sollevati dai commenti di Crutchlow e Lorenzo, riguardo alla possibilità che la RC213V possa essere più facile da guidare di quella di quest'anno, Marc non ci ha girato troppo intorno.

"Sono più veloce con la Honda 2019 che con quella del 2018 e infatti quello che voglio è provare quella del 2020".

Una delle novità del giorno è stata la prova fatta da Marc nel pomeriggio, quando ha provato una doppia leva sul lato sinistro del manubrio: alla tradizionale leva della frizione, è stata aggiunta quella del freno posteriore, come avevano già provato anche altri piloti in questa stagione.

"Abbiamo provato il freno posteriore a mano con la leva su entrambe le moto oggi pomeriggio. Non mi piace il dispositivo con il pollice, ho bisogno di sentire la leva in mano. Comunque non siamo ancora pronti per usarla, domani torneremo indietro. Non volevo provarlo, ma la Honda mi ha detto che il pre-campionato è già iniziato" ha spiegato.

Al mattino, Marc invece ha regalato un altro salvataggio in extremis, riuscendo a sollevare la sua moto quando ormai era già per terra.

"L'anno scorso a questo punto della stagione ero già caduto 20 volte, quest'anno solo 11. Alla fine del 2018 avevo già detto che volevo cadere meno, ma siamo ancora un po' oltre il limite e spingiamo un po' troppo sull'anteriore" ha concluso il pilota di Cervera.