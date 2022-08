La MotoGP tornerà al paddock International di Silverstone nel 2023

Il calendario 2023 della MotoGP inizia a prendere forma. All'inizio della settimana è stato annunciato che il Mondiale partirà in Portogallo, a Portimao, nell'ultimo fine settimana di marzo e stamani è stata ufficializzata anche la data del Gran Premio di Gran Bretagna.

Proprio come quest'anno, il Motomondiale farà tappa a Silverstone nel primo weekend di agosto, quindi dal 4 al 6 agosto, mantenendo intatta quindi la sua collocazione in piena estate.

La novità più rilevante però riguarderà la logistica dell'evento, perché il prossimo anno il paddock della MotoGP tornerà ad essere allestito all'International Paddock, lo stesso della Formula 1, per la prima volta dal 2012. Dal 2013, infatti, il Motomondiale aveva la sua base al National Paddock, quindi utilizzando come rettilineo di partenza quello che precede la mitica curva Copse.

Si tratta di un piano volto alla sostenibilità, visto che il tracciato britannico si sta impegnando tantissimo per rendere più eco-friendly il suo impianto. Un aspetto che anche Dorna ritiene fondamentale.

Atmosfera Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Non vedo l'ora di riavere la MotoGP all'International Paddock nel 2023, che ora è collegato da un nuovissimo ponte all'Hotel Hilton Garden Inn di Silverstone, con 197 camere. Entro l'agosto 2023, la fase 2 del progetto di pannelli solari del Wing completata e genererà oltre il 13% dell'energia annuale dell'autodromo, un'iniziativa che si allinea ai piani Shift to Zero di Silverstone e all'impegno di Dorna per un futuro più sostenibile", ha detto Stuart Pringle, amministratore delegato del circuito di Silverstone.

Il CEO di Dorna, Carmelo Ezpeleta, ha aggiunto: "Siamo lieti di annunciare quando torneremo a Silverstone il prossimo anno e che torneremo nell'International Paddock. Correndo insieme, la MotoGP si impegna ad aumentare il proprio impatto e Silverstone è un partner prezioso nella nostra spinta a creare un futuro più sostenibile".

"Come già annunciato, la MotoGP sarà alimentata al 100% da carburante sostenibile entro il 2027, e questa è solo una parte della nostra strategia globale che vede la sostenibilità al centro dell'attenzione di questo sport".

"Ora è il momento di prendere questa innovazione e lasciarla ispirare tutte le nostre azioni, dentro e fuori dalla pista, e non vediamo l'ora di tornare al Wing come simbolo perfetto di ciò che è possibile quando uniamo innovazione, grinta e la nostra passione condivisa per creare un cambiamento positivo", ha concluso.