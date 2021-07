La crisi della Honda affossa Pol Espargaro

Pol Espargaro ha lasciato la KTM alla fine del 2020 per unirsi alla Repsol Honda. Il pilota di Granollers era alla ricerca di nuove sfide per fare un altro passo avanti nella sua carriera. Prima di salire per la prima volta sulla RC213V, aveva che "l'obiettivo principale di questa stagione era solo salire sul podio, per cercare di vincere gare o il titolo in futuro".

Nove gare più tardi, la realtà è ben diversa. "Polyccio" è 12esimo in campionato con 41 punti e due ottavi posti come migliori risultati. Il pilota catalano ha trovato una moto molto più critica del previsto, che lo ha già portato a cadere 13 volte, più che nelle precedenti quattro stagioni con la KTM.

I numeri di Pol dopo nove gare lo rendono il terzo peggior pilota ad aver esordito in Repsol Honda in termini di punti. Dietro di lui ci sono solo Sete Gibernau e Jorge Lorenzo. Nel 1998, lo spagnolo, in sella alla NSR 500 bicilindrica (Mick Doohan aveva una V4), aveva 34 punti, ma era salito sul podio una volta. Nel 2019, il maiorchino aveva solo 19 punti ed aveva saltato due gare per infortunio.

Infatti, anche il predecessore di Espargaro, ovvero Alex Marquez, aveva più punti di lui oggi. Il pilota di Cervera aveva messo insieme 47 punti ed aveva già conquistato il suo primo podio in MotoGP a Le Mans.

I piloti della Honda Repsol con meno punti nelle prime nove gare



Anno Piloti Punti 2019 Jorge Lorenzo 19 1998 Sete Gibernau 34 2021 Pol Espargaró 41 2020 Alex Márquez 47 2001 Tohru Ukawa 53 2003 Nicky Hayden 57

Il debutto di Espargaro con la Honda ha interrotto la tendenza di crescita che ha seguito da quando era entrato in KTM. Solo nei primi due anni con il marchio di Mattighofen aveva meno punti di ora dopo nove gare. Nel 2017 aveva 14 punti rispetto ai 32 dell'anno successivo.

Il #44 veniva poi da un 2020 decisamente brillante, concluso al quinto posto nel Mondiale. Dopo nove Gran Premi aveva già conquistato una pole position e due podi.

Punti di Pol Espargaro dopo nove gare in MotoGP



Anno Moto Punti 2014 Yamaha 67 2015 Yamaha 64 2016 Yamaha 72 2017 KTM 14 2018 KTM 32 2019 KTM 56 2020 KTM 73 2021 Honda 41