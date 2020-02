Dovizioso: "Siamo veloci con le gomme usate, ma lo sono in tanti"

Siamo ormai arrivati alla penultima giornata e Andrea Dovizioso non ha ancora piazzato una vera zampata nei test pre-campionato della MotoGP. Il pilota della Ducati oggi ha concluso al settimo posto nei test in Qatar.

Come sempre, però, il forlivese ha sottolineato che le prestazioni dei test lasciano il tempo che trova e che quindi preferisce guardare all'interno del suo box, dal quale ha ottenuto buone indicazioni soprattutto per quanto riguarda il passo con la gomma usata. Per una valutazione dei valori in campo invece bisognerà aspettare le gare e quindi il weekend dell'8 marzo.

"Sono più contento di ieri, perché siamo riusciti a fare un bel po' di lavoro ed abbiamo un'idea più chiara. Siamo veloci, perché la velocità c'è a livello di passo gara con le gomme usate, però lo sono in tanti. Le Yamaha e le Suzuki sono velocissime, ma certi dettagli li vedi solamente nel weekend di gara" ha detto Dovizioso.

"Nei test, girando da solo, hai un'idea degli aspetti sui cui devi metterti a posto con le nuove gomme. Ma sono cose che vedremo bene solo in gara. Oggi abbiamo fatto parecchi giri consecutivi anche per capire il comportamento delle gomme sulla durata. Non è andata male, però in tanti sono veloci, quindi è difficile capire la reale situazione" ha aggiunto.

La sua Desmosedici GP non sembra aver dei grandi problemi da risolvere, ma per il momento non sembra sbilanciarsi troppo sul suo potenziale.

"Non abbiamo delle difficoltà particolari che dobbiamo assolutamente risolvere, però non so se basta la velocità che abbiamo. Sinceramente, con le gomme che hanno più grip e con le buone condizioni che abbiamo trovato in questi due giorni, sono tutti iperveloci. Ma in gara poi è sempre diverso, quindi è inutile pensarci troppo adesso".

Oggi ha avuto modo di provare nuovamente il nuovo forcellone, che ieri stava valutando quando è caduto. Le sensazioni sono positive, ma andrà provato più a fondo e comunque non risolve i problemi a centro curva della Rossa.

"Sì, lo abbiamo provato, il feeling è buono, ma non è chiaro se c'è un miglioramento. Non ho trovato aspetti negativi e questo è molto importante quando provi qualcosa di nuovo. Ma il punto è sempre il centro curva" ha concluso.

Informazioni aggiuntive di Oriol Puigdemont