Aprilia resta in MotoGP fino al 2026 e diventa factory team

Aprilia Racing ha annunciato la firma dell’accordo con Dorna Sports per la partecipazione al campionato del mondo MotoGP fino al 2026.

Per le prossime cinque stagioni Aprilia Racing sarà tra i protagonisti nella massima competizione motociclistica mondiale, riaffermando così la sua missione di eccellenza tecnologica di ricerca e sperimentazione all’interno del Gruppo Piaggio.

Dal 2022 Aprilia Racing sarà presente come costruttore, le RS-GP ufficiali saranno portate in pista dal team factory essendo concluso l’accordo con Gresini Racing che, dal 2015, ha accompagnato Aprilia Racing nella sua partecipazione al campionato.

Aprilia è tra i marchi più vincenti nella storia del motociclismo sportivo avendo conquistato nella sua giovane storia 54 titoli mondiali, 38 nel Motomondiale, 7 in Superbike e 9 nelle discipline Off Road. Con 294 affermazioni nei GP, è il marchio europeo che ha vinto più gare nel Motomondiale.

Con le moto di Noale hanno esordito, vinto e corso molti dei piloti che hanno fatto la storia del motociclismo negli ultimi decenni. Tra questi i Campioni del Mondo Max Biaggi, Loris Capirossi, Alex Gramigni, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Casey Stoner, Manuel Poggiali, Marco Simoncelli e Alvaro Bautista.

"Ovviamente sono felice di questo accordo. Dalla prossima stagione saremo presenti come Aprilia Racing Factory Team, si aprono nuove e speriamo grandi opportunità e dovremo gestire tante nuove responsabilità in più. E’ un passo naturale, che compiamo proprio mentre si cominciano a vedere i primi segni positivi del grande lavoro che abbiamo svolto a Noale, prima di tutto sulla nostra struttura e di conseguenza sulle nostre bellissime RS-GP", ha detto Massimo Rivola, CEO di Aprilia Racing.

Poi ha riservato anche un ringraziamento al Gresini Racing: "In questo momento il pensiero e la gratitudine vanno a Gresini Racing che ci ha accompagnato in questi anni, nel ricordo commosso di Fausto auguro al team e a tutte le sue persone i migliori successi per le prossime stagioni".

"La partnership tra Dorna e Aprilia Racing è una gran bella notizia per il Campionato del Mondo MotoGP FIM. Siamo entusiasti di proseguire questa collaborazione col costruttore italiano in un progetto che si pone tanti obiettivi, tutti affascinanti, non solo in ottica di prestazione sportiva ma anche nella crescita nell’eccellenza tecnica complessiva del campionato", ha concluso Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports.

Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini 1 / 25 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 2 / 25 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini 3 / 25 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini 4 / 25 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 5 / 25 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini 6 / 25 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini 7 / 25 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 8 / 25 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 9 / 25 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 10 / 25 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 11 / 25 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 12 / 25 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini Marc Marquez, Repsol Honda Team 13 / 25 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 14 / 25 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini 15 / 25 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 16 / 25 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 17 / 25 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 18 / 25 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 19 / 25 Foto di: Aprilia Racing Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini Qatar 20 / 25 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team 21 / 25 Foto di: Aprilia Racing Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini 22 / 25 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini 23 / 25 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 24 / 25 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 25 / 25 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images