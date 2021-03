Aleix Espargaró: “Soddisfatto per essere stato vicino ai primi”

Aprilia ha stupito nei test pre-stagionali e questa domenica in Qatar Aleix Espargaro ha disputato una delle sue gare migliori da quando corre con la Casa di Noale, chiudendo in settima posizione a meno di sei secondi dal vincitore e girando molto vicino al gruppo dei primi per buona parte della gara.

Il pilota spagnolo archivia il primo weekend della stagione con grande soddisfazione: “La gara è stata molto positiva, sono partito bene però un pilota mi ha toccato prima della Curva 1 e lì ho perso posizioni. Con il serbatoio pieno ho sofferto abbastanza, ma poco a poco ho recuperato posizioni. Ho sorpassato Valentino Rossi, Jorge Martin e Jack Miller e pian piano recuperavo terreno. Insieme a Joan Mir sono riuscito ad arrivare al gruppo di testa, ma nelle ultime curve non avevo più la gomma per poter attaccare”.

“Sono rimasto a un secondo e mezzo da Rins e Quartararo, ma sono molto soddisfatto per aver potuto fare quasi tutta la gara nei gruppo dei primi”, ha aggiunto un Espargaro molto soddisfatto dal rendimento della nuova Aprilia.

Una delle notizie curiose di questo fine settimana è saltata fuori il sabato, quando Alberto Contador, campione di ciclismo che ha vinto Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta, ha assicurato che il più grande dei fratelli Espargaro ha un’offerta per cambiare sport, vista la sua grande passione per il ciclismo e per ciò che ruota intorno alle bici.

La possibilità che Aleix Espargaro passi al mondo del ciclismo professionale arriva quando lui ha 32 anni, nel momento in cui Aprilia sembra aver fatto il vero passo in avanti e disporrà di una moto competitiva. Ma il catalano smentisce le voci che lo danno pronto al passaggio al ciclismo: “Come tutti sanno, la bici è la mia passione, diventare ciclista professionista era uno dei miei sogni, ma posso parlare solo di questo. Ma ciò che posso assicurare è che nel 2021 e nel 2022 continuerò in MotoGP senza dubbio”.

