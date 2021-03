Moto3: Binder si prende pole e record in Qatar

L'avventura di Darryn Binder con i colori del Petronas Sprinta Racing non sarebbe potuta iniziare meglio. Il pilota sudafriano ha sempre dato il meglio in gara, ma oggi è riuscito a sfoderare una prestazione strepitosa anche nelle qualifiche del Gran Premio del Qatar, centrando la sua seconda pole in carriera in Moto3 e firmando anche il nuovo record del tracciato di Losail.

Le prove libere di ieri sera non erano andate benissimo, ed oggi è stato infatti costretto a passare dalla Q1, ma questo non lo ha frenato: in Q2 infatti ha sfoderato due giri strepitosi, arrivando vicinissimo ad infrangere addirittura il muro del 2'04", con il 2'04"075 che gli è valso il nuovo primato proprio sotto alla bandiera a scacchi.

Occhio però, perché il più giovane dei fratelli Binder è finito sotto investigazione per un doppio contatto con Jaume Masia, che invece occupa la quinta casella dello schieramento con la KTM di Ajo, proprio nel giro che gli è valso la pole.

La grande sorpresa di queste qualifiche però è senza ombra di dubbio il rookie Izan Guevara, campione in carica del CEV, che al debutto ha piazzato la GasGas in prima fila, a soli 203 millesimi dalla pole position. Tra l'altro, anche lui era passato dalla Q1. A completare la festa Petronas poi ci ha pensato il veterano John McPhee, piazzando la seconda Honda del team malese in prima fila.

Detto del quinto tempo di Masia, a dividere la seconda fila con lo spagnolo ci saranno il suo connazionale Jeremy Alcoba, che curiosamente è rimasto al box del Gresini Racing nel finale senza fare un ultimo tentativo, ed un ritrovato Kaito Toba, apparso in grande forma con la KTM della CIP Green Power.

Solamente in terza fila Gabriel Rodrigo, che è tra quelli che hanno calcolato male i tempi, prendendo la bandiera a scacchi alla conclusione del giro di lancio dell'ultimo run. Accanto a lui ci saranno l'altra GasGas di Sergio Garcia ed il migliore degli italiani, che è stato Riccardo Rossi, bravissimo a piazzarsi nono dopo essere passato dalla Q1 con la KTM della BOE Owlrace.

Nella sua scia c'è Niccolò Antonelli con la KTM della Avintia Esponsorama, mentre purtroppo tre delle delusioni più grandi sono rappresentate da piloti di casa nostra: Dennis Foggia non è andato oltre al 13esimo tempo con la Honda del Leopard Racing, ma hanno fatto anche peggio Andrea Migno e Romano Fenati, 17esimo e 18esimo, che hanno calcolato male i tempi a livello di strategia e non sono riusciti a fare un ultimo time attack. Il pilota dell'Husqvarna ha avuto la peggio, non riuscendo neppure a far segnare un tempo in Q2.

Il primo degli esclusi al termine della Q1 è stato il turco Deniz Oncu e il pilota della KTM Tech 3 è uno dei pochi ad essere riuscito a non fare un disastro strategico nell'ultimo tentativo. Di tutti gli eliminati, solamente lui e Yuki Kunii, che sarà accanto a lui sulla 20esima casella dello schieramento, sono riusciti infatti a completare un ultimo giro senza prendere la bandiera a scacchi.

Tutti gli altri hanno aspettato troppo all'interno dei loro box, ma poi hanno fatto di peggio, temporeggiando nel giro di lancio per cercare il giusto traino, e quindi non hanno fatto in tempo a completarlo prima della scadere dei 15 minuti a disposizione.

Il più penalizzato da questo punto di vista forse è stato Tatsuki Suzuki, visto che tutti lo hanno aspettato e gli hanno fatto perdere secondi preziosi. Il "giapporiccionese" della SIC58 Squadra Corse è ancora un po' debilitato dopo essere guarito dal COVID-19 in extremis per arrivare in Qatar, ma domani per lui si preannuncia una gara complicatissima, visto che è rimasto senza tempi e scatterà ultimo.

Tra gli eliminati purtroppo c'è anche Stefano Nepa, che prenderà il via 25esimo con la KTM della BOE Owlrace. Ci si aspettava qualcosina in più poi anche da Filip Salac e Xavier Artigas, che lo precedono in ottava fila.

Classifica Q2

Classifica Q1