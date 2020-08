Moto2, Syahrin "unfit": dovrà saltare il GP di Stiria

Dopo la visita svolta nella tarda mattinata di oggi, Hafizh Syahrin e il team Aspar attendevano il responso nel primo pomeriggio e questo è arrivato.

I medici che hanno visitato il pilota indonesiano lo hanno dichiarato "unfit", dunque non in grado di prendere parte al fine settimana di gara che si scatterà domani sul tracciato del Red Bull Ring, teatro del Gran Premio di Stiria.

Ricordiamo che Syahrin è stato protagonista di un terribile incidente dopo pochi giri della gara di domenica scorsa svolta a sempre al Red Bull Ring, il GP d'Austria.

Syahrin ha centrato in pieno la moto di Enea Bastianini, caduto pochi istanti prima del suo passaggio. La moto di Enea era rimasta sdraiata su un fianco in mezzo alla pista. Joe Roberts, che precedeva Syahrin, è riuscito a evitare la Kalex del team Italtrans, mentre Syahrin non è riuscito a farlo per la poca visibilità.

L'impatto è stato tremendo e per qualche minuto si è temuto che le condizioni del pilota fossero molto serie. Fortunatamente, dopo essere stato trasportato al Centro Medico del circuito e poi in ospedale, i medici hanno potuto constatare l'assenza di fratture, sebbene l'ex pilota di MotoGP soffrisse di dolori forti agli arti inferiori.

Syahrin ha provato in tutti i modi a recuperare dalle contusioni riportate dall'incidente di domenica, ma questo non è bastato. Dunque, in questo weekend, sarà costretto a seguire il proprio team e la gara di Moto2 dal divano di casa.