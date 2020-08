Moto2, Stiria, LIbere 1: Lowes mostra i muscoli, Marini 5°

Dopo appena 5 giorni i piloti della Moto2 sono tornati in pista al Red Bull Ring per disputare la prima sessione di prove libere del GP di Stiria e ad imporsi in cima alla classifica dei tempi è stato Sam Lowes.

Il britannico ha piazzato la zampata quando al termine della sessione mancavano 14 minuti fermando il cronometro sul tempo di 1’28’’733 confermando così il buon feeling già emerso nella scorsa settimana quando ha ottenuto il miglior riferimento al termine delle FP1.

Alle spalle di Lowes ha chiuso con il secondo tempo Remy Gardner con un ritardo di soli 16 millesimi, ma chi ha davvero impressionato è stato Jorge Martin.

Il pilota spagnolo, salito sul gradino più alto del podio domenica scorsa, ha centrato il terzo crono in 1’28’’793 pagando un gap dalla vetta di appena 60 millesimi ma ha stupito per un passo gara davvero costante che lo pone come favorito per il successo meteo permettendo.

Proprio le previsioni per i prossimi giorni hanno influenzato la prima sessione di libere dato che per domani e domenica è prevista pioggia e la maggior parte dei piloti ha deciso di spingere subito forte per evitare di dover tentare il passaggio dalla Q2.

Il primo italiano presente in classifica è Nicolò Bulega, autore del quarto riferimento grazie ad un ottimo giro chiuso in 1’28’’814, mentre alle sue spalle ha chiuso la sessione un Luca Marini più incisivo verso la seconda parte del turno.

Per lo Sky Racing Team VR46 è stata una prima sessione comunque positiva grazie al settimo crono firmato Marco Bezzecchi in ritardo di 137 millesimi dalla vetta e stretto a sandwich tra i due spagnoli Augusto Fernandez, sesto, ed Aron Canet, ottavo.

Positivo anche il turno disputato da Enea Bastianini che ha chiuso in nona posizione in classifica dei tempi diventando però il primo pilota a non infrangere il muro del minuto e ventinove chiudendo con il crono di 1’29’’051 davanti ad un nervosissimo Marcel Schrotter.

In ritardo gli altri italiani presenti in griglia con Manzi solamente ventesimo, Baldassarri ventiduesimo davanti a Dalla Porta, Di Giannantonio 25° e Simone Corsi ventinovesimo.

