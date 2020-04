Ufficiale: 8 Ore di Suzuka rimandata a novembre

Alla luce del peggioramento della situazione in Giappone dovuta al COVID-19, la 43esima edizione della gara endurance più famosa del Sol Levante, è stata posticipata a novembre, quando inizialmente era prevista a luglio. La 8 Ore di Suzuka si terrà quindi nel fine settimana dal 30 ottobre al 1 novembre. Per la prima volta, la gara verrà svolta in autunno. Normalmente infatti, veniva disputata in piena estate, con le alte temperature che mettevano a dura prova moto e piloti.

Il Giappone ha dichiarato lo stato nazionale d’emergenza il 16 aprile dopo che i casi di Coronavirus hanno iniziato ad aumentare nuovamente alla fine di marzo. La fine dell’emergenza è prevista per il 6 maggio, ma è altamente probabile che venga prorogata. Il paese inoltre ha impedito l’ingresso ai cittadini di 87 paesi, tra cui quasi tutti gli europei. Non è chiaro quando queste restrizioni verranno abolite.

Francois Ribeiro, capo di EWC ed organizzatore di Eurosport Events, dichiara: “La crisi sanitaria globale, i vincoli logistici risultanti dalle restrizioni degli ingressi in Giappone e la nostra priorità di proteggere la salute di tutti coloro che sono coinvolti nella FIM EWC, hanno reso necessaria la posticipazione della 8 Ore di Suzuka. Elogiamo Mobilityland (proprietario del circuito) per aver adattato il calendario di Suzuka ed averci assicurato questa grande gara, che rimane il più grande evento endurance giapponese per gli appassionati di motociclismo”.

Il rinvio della 8 Ore di Suzuka mantiene la gara come momento decisivo del Campionato Mondiale Endurance FIM, a seguito del riposizionamento della 24 Ore di Le Mans Moto al 29-30 agosto ed il Bol d’Or al Paul Ricard il 19-20 settembre.

Lo scorso anno il Bol d’Or ha rappresentato l’appuntamento inaugurale, seguito dalla 8 Ore di Sepang. La 8 ore di Oschersleben, prevista per giugno, è stata cancellata e non verrà riposizionata, mantenendo la stagione 2019/2020 a cinque round.

Ribeiro ha sollevato l’ipotesi di portare la 8 Ore di Sepang a gennaio per dare ai team più tempo di respirare a livello logistico dopo il finale della 8 Ore di Suzuka.