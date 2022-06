Le Mans | Libere 1: Toyota, Corvette e Porsche partono forte

Toyota e Corvette partono col piede giusto nella prima sessione di Prove Libere della 24h di Le Mans, terzo evento stagionale del FIA World Endurance Championship.

Sotto il cielo nuvoloso del Circuit de la Sarthe, i primi 180' di lavori che aprono ufficialmente il fine settimana della 90a edizione della classica endurance francese hanno subìto alcune brevi interruzioni per uscite di pista da parte delle LMP2 di Vector Sport (#10), Team WRT (#32), Algarve Pro Racing (#45) e Nielsen Racing (#24), con la Ultimate (#35) che ha danneggiato l'ala posteriore all'inizio e le Porsche #88 di Dempsey-Proton Racing e #56 del Team Project 1/Inception andate in testacoda.

Per buona parte delle prove le Glickenhaus hanno occupato le prime due piazze assolute e della Classe Hypercar, poi la Toyota GR010 Hybrid #8 di Buemi/Hartley/Hirakawa ha superato le 007 LMH #709 (Westbrook/Briscoe/Mailleux) e #708 (Pla/Dumas/Derani) con il crono di 3'29"441 siglato negli ultimi 30'.

Quarta del lotto l'altra Toyota nelle mani di López/Kobayashi/Conway (#7), mentre la Alpine A480 LMP1 #36 del Team Signatech (Negrão/Lapierre/Vaxivière) è più indietro, preceduta anche dai Top3 della Classe LMP2.

#708 Glickenhaus Racing Glickenhaus SCG 007 LMH di Olivier Pla, Romain Dumas, Felipe Derani Photo by: Paul Foster

Tra queste, il crono di riferimento lo siglano Lynn/Jarvis/Pierson con la Oreca 07-Gibson #23 della United Autosports - terminando quarti generali - in 3'30"238, tenendosi dietro la #38 di Jota (Da Costa/Gonzalez/Stevens) e la #9 di Prema (Kubica/Delétraz/Colombo).

WRT ottiene il quarto tempo della categoria con la #31 di Rast/Frijns/Gelael e assieme alla 'sorellina' #41 griffata RealTeam by WRT condotta da Andrade/Habsburg/Nato chiude la Top10 assoluta.

Ai margini di questa troviamo anche i primi tre della sottocategoria LMP2 PRO/AM, comandata dalla Oreca #13 di TDS Racing X Vaillante (Beche/Cimadomo/Van Der Helm) in 3'32"536, seguita a ruota dalle due di Algarve Pro Racing (#45 di Thomas/Allen/Binder e #47 di Falb/Aitken/Floersch), con i leader di campionato della AF Corse che sono quarti e non vanno oltre il 12° crono LMP2 con la #83 di Perrodo/Nielsen/Rovera.

#23 United Autosports USA Oreca 07 - Gibson LMP2 di Alexander Lynn, Oliver Jarvis, Joshua Pierson, Paul di Resta Photo by: Paul Foster

In Classe LMGTE PRO arriva la doppietta delle Chevrolet Corvette C8.R preparate dalla Pratt&Miller.

La #63 condotta da Garcia/Taylor/Catsburg firma il tempo di 3'53"250, 0"110 meglio della gemella #64 di Milner/Tandy/Sims.

Seguono in terza e quarta posizione le Porsche 911 RSR-19 della Manthey, con la #91 di Bruni/Lietz/Makowiecki che batte la #92 dei compagni di squadra Estre/Christensen/Vanthoor.

Più arretrate le Ferrari, che stamattina hanno ricevuto nuovi parametri di Balance of Performance: le 488 di AF Corse occupano il quinto e settimo posto del gruppo, rispettivamente con Fuoco/Molina/Rigon (#52) e Calado/Pier Guidi/Serra (#51), la quale è molto più indietro rispetto ai rivali e incappata nella sostituzione del motore poco prima del via per una anomalia riscontrata dai tecnici del Cavallino Rampante.

Tra loro si infila la #74 della Riley Motorsport guidata da Bird/Van Gisbergen/Fraga.

#63 Corvette Racing Chevrolet Corvette C8.R LMGTE Pro di Antonio Garcia, Jordan Taylor, Nicky Catsburg Photo by: Paul Foster

Andando invece alle LMGTE AM, doppietta per le Porsche di WeatherTech Racing e GR Racing. La #79 di Merrill/Andlauer/MacNeil è al comando in 3'55"082, rifilando 0"8 alla #86 di Wainwright/Pera/Barker.

Alle loro spalle ecco le Aston Martin Vantage di TF Sport (#33 Sorensen/Keating/Chaves), NorthWest AMR (#98 Thiim/Pittard/Dalla Lana) e D'Station Racing/TF Sport (#777 Hoshino/Fujii/Fagg).

La migliore delle Ferrari è la #85 delle Iron Dames Frey/Gatting/Bovy, sesta a precedere la #60 di Iron Lynx (Balzan/Giammaria/Schiavoni) e la #21 di AF Corse (Vilander/Mann/Ulrich).

Alle ore 19;00 sono previsti i 60' di Qualifiche che determineranno i Top6 di ogni categoria meritevoli di andare a giocarsi la Hyperpole nella sessione di domani sera.

Nel frattempo occhi puntati al cielo e sulle previsioni meteo perché i nuvoloni neri hanno iniziato a scaricare qualche goccia di pioggia, dunque le condizioni potrebbero essere molto diverse.

In grassetto il pilota autore del giro più veloce.